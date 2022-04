FIFA 22: TOTW 31 ist jetzt live – Bringt Ronaldo und mehr starke Karten

In FIFA 22 ist das TOTW 31 ab sofort verfügbar. Wer es diesmal ins Team of the Week geschafft hat, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Wann erscheint das TOTW 31? Das neue Team of the Week ist ab Mittwochabend, den 20. April 2022, um 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar.

Ihr könnt die Karten nun eine Woche lang aus Packs ziehen, bevor sie wieder ersetzt werden. Allerdings braucht ihr eine Menge Glück, um Top-Karten zu ziehen.

Wer kriegt eine TOTW-Karte? Eine TOTW-Karte kriegen Spieler, die in der vergangenen Woche im realen Fußball mit starken Leistungen überzeugen konnten.

Diese Karten verfügen dann über verbesserte Werte und können auch auf dem Transfermarkt höhere Preise erzielen.

Diese Spieler stehen im TOTW 31

Das aktuelle TOTW 31 in FIFA 22

Das sind die Top-Spieler: Der Top-Spieler im dieswöchigen TOTW ist Cristiano Ronaldo, der eine 93er-Karte bekommt. Auch seine Ones-to-Watch-Karte wird somit ein Upgrade bekommen.

Ebenfalls sehr hoch bewertet sind Joshua Kimmich (92) und Erling Haaland (89), die am kommenden Wochenende im Duell Bayern vs. Dortmund aufeinander treffen könnten.

Darüber hinaus sehen auch die Karten für Kalulu (die aktuelle Featured-TOTW-Karte), Martinez (88, starker Stürmer) und Goodwin (jede Menge Tempo) gut aus.

Startelf:

TW: Ledesma (86)

LV: Carvajal (86)

LAV: Trossard (81)

RV: Kalulu (84)

ZDM: Kimmich (92)

LM: Goodwin (84)

ZM: Torreira (83)

ZM: Bruno Guimaraes (82)

ST: C. Ronaldo (93)

ST: Haaland (89)

ST: Martínez (88)

Bank:

TW. Forster (84)

IV: Thomas (81)

IV: Hancki (81)

RM: Sallai (81)

LM: Kainz (81)

LF: Taremi (86)

ST: Dembélé (84)

IV: Beckles (75)

ZOM: Wales (73)

MS: Bülter (78)

ST: Castellanos (78)

LF: Ilie (79)

Neben den gut spielbaren Karten gibt es mit Ledesma, Carvajal und Taremi auch noch drei 86er-Karten im aktuellen TOTW, die sich zumindest mal für die Lösung der ein oder anderen SBC eignen könnten.

FIFA 22: 10 hilfreiche Tipps, die euer Gameplay verbessern werden

Gleichzeitig hat das TOTW aber weiterhin das Problem, dass andere Promo-Karten mittlerweile deutlich stärker ausfallen als die Team-der-Woche-Karten. Das aktuelle FUT Captains Event ist nur eines von vielen Beispielen dieser Entwicklung.

Wie seht ihr das aktuelle TOTW? Fehlt euch jemand, hättet ihr wen anders erwartet? Erzählt es uns in den Kommentaren!