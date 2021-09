FIFA 22: Ratings der 3 deutschen FUT Heroes bekannt – Können die was?

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Dünner wird es da schon im Bereich Dribbling, Schuss und Pass. Da ist Kohler eher mit niedrigen Werten ausgestattet – in der Offensive wird er also nicht allzu oft für Gefahr sorgen.

Auch in FIFA 22 dürfte er ein paar Treffer beisteuern – oder vorbereiten. Denn der zentrale offensive Mittelfeldspieler hat ausgeglichen gute Werte im Angriff. Die Geschwindigkeit liegt bei 83, was zumindest zum Saisonbeginn nicht übel ist und mit Chemistry-Styles noch verbessert werden kann. Dazu kommen Dribbling-, Schuss- und Passwerte im 80er-Bereich.

Die tiefergehende Stats, die sich in diesen Kategorien verbergen, kennen wir derweil noch nicht. Dennoch lassen die Karten schon jetzt Rückschlüsse zu, was für Stärken und Schwächen die Karten haben werden. Die schauen wir uns hier genauer an. Hier seht ihr die Karten:

Es handelt sich also um eine Art „Ikone light“ – denn die bekannten Ikonen-Karten legendärer Spieler wird es auch in FIFA 22 weiterhin geben. Bei den FUT Heroes handelt es sich um einen neuen Karten-Typ. Eine Übersicht der FUT Helden findet ihr hier.

Was sind FUT Helden? Bei den FUT Helden (oder Heroes) handelt es sich um Publikumslieblinge vergangener Zeiten. Sie haben mit besonderen Leistungen oder Momenten auf sich aufmerksam gemacht und sind Fußball-Fans bis heute in Erinnerung geblieben.

Die FUT Heroes sind neue Karten in FIFA 22. Mit Lars Ricken, Jürgen Kohler und Mario Gomez sind auch drei deutsche FUT-Helden an Bord. Und die Ratings sehen nicht übel aus.

