Wenn ihr allerdings noch ein paar Karten im Verein habt, die in die Challenge passen, solltet ihr den Preis locker drücken können – und dürft euch am Ende über einen sehr starken Stürmer freuen.

So kriegt ihr Defoe in FIFA 22: Um Jermaine Defoes End-of-an-Era-Karte zu bekommen, müsst ihr die entsprechende Squad Building Challenge lösen. Das Schöne: Obwohl es sich bei Defoe um einen extrem starken Stürmer handelt, ist die leicht zu erledigen.

Und ihn zu kriegen ist gar nicht so schwer – denn die Karte steckt nicht in den FIFA 22 Packs , sondern in einer Challenge.

Kurz: Defoe hat alles, was ihr von einem starken Stürmer braucht. Das einzige Manko ist die Liga: Mit der dritten Englischen Liga ist er nicht ganz so einfach zu linken. Allerdings wird dies über die Nationalität (Englisch) ein Stück weit wieder ausgeglichen.

Was ist das für eine Karte? Jermain Defor hat eine sogenannte „End-of-an-Era“-Karte in Ultimate Team bekommen. Diese Karten kriegen verdiente Spieler zum Ende ihrer Karriere oder zum Abschluss einer bestimmten Phase – und das gilt auch für Defoe.

In FIFA 22 könnt ihr euch jetzt eine neue Karte von Jermain Defoe sichern. Und die ist so günstig und stark, dass man sie eigentlich holen muss.

