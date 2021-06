FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

EA setzt auf junge Spieler : In den letzten Jahren spielten junge Superstars eine immer größerer Rolle bei den FIFA-Teilen. So waren beispielsweise Erling Haaland, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold und Joao Felix , Botschafter der FIFA-Reihe und damit überall rund um FIFA zu sehen. Ausschließen sollte man diese Spieler daher nicht für das Cover von FIFA 22.

Haaland ist der absolute Shootingstar des letzten Jahres und wurde durch seine Tore und Durchschlagskraft schnell weltbekannt. Der BVB-Stürmer ist ein absoluter Top-Favorit auf das FIFA-22-Cover und könnte durchaus von EA ausgewählt werden. Vor allem, weil der Entwickler den jungen Norweger bereits in FIFA 21 prominent platziert und ihn in vielen Menüs und Trailern präsentiert hat.

41 Tore schoss Robert Lewandowski in der abgelaufenen Bundesliga-Saison – Rekord! Schon im Dezember 2020 wurde er darüber hinaus zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Logisch also, dass der beste Stürmer der Welt ein Kandidat für das FIFA-Cover sein sollte sollte. Allerdings scheint das äußerst unwahrscheinlich zu sein, denn der FC Bayern hat eine Partnerschaft mit Konami und somit dem FIFA-Konkurrenten PES ausgehandelt .

Kylian Mbappé hat nichts von seiner Strahlkraft verloren und konnte, obwohl es bei der Europameisterschaft nicht so gut bei den Franzosen lief, stolze 42 Tore in 47 Pflichtspielen für PSG erzielen. Gut möglich also, dass sein Engagement als Cover-Star verlängert wird und wir Mbappé erneut auf dem FIFA 22 Cover sehen werden.

Was sind das für Kandidaten? Wir schauen uns hier Spieler an, die große Namen im internationalen Fußball sind und verraten euch, wie wahrscheinlich ein Auftritt als Cover-Star für FIFA 22 sein könnte.

Wir sind gespannt, ob Mbappé eine Cover-Dynastie starten wird, wie einst Lionel Messi, der stolze 4 Mal in Folge auf FIFA-Covern zu sehen war. Oder wird es dieses Mal einen neuen Star auf dem Cover geben? Wir schauen uns die möglichen Kandidaten an.

