FIFA 21 TOTW 34: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Am Mittwoch, dem 19. Mai 2021, erscheint das neue TOTW 34 in FIFA 21 Ultimate Team. Wer könnte im Team der Woche stehen? Wir schauen auf die TOTW Predictions.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende durch Tore, Vorlagen und starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind. In den Weekend League Belohnungen sind aktuell jedoch keine TOTW-Karten zu finden, diese wurden durch die starken TOTS-Karten ersetzt.

Das sind TOTW-Predictions: Die FUT-Community versucht in jeder Woche zu erahnen, welche Spieler es in das TOTW schaffen könnten. Hierbei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Beachtet jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale TOTW 34 sind. Die Predictions verschaffen aber einen hervorragenden Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch hier:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Die Vorhersage zum Team of the Week 34 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TW: Buffon (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

TW: Forster (Southampton)

Verteidiger

IV: Fernandes (Real Madrid)

IV: Söyüncü (Leicester City)

Mittelfeldspieler

RM: Cuadrado (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

ZDM: Hojberg (Tottenham Hotspur)

ZM: Soler (Valencia)

ZOM: Paqueta (Lion)

RM: Pizzi (Benfica Lissabon)

RM: Torres (Manchester City)

RM: Fassnacht (Bern)

LM: Pavlidis (Willem II)

LM: Harrison (Leeds United)

ZOM: Oscar (Shanghai SIPG)

ZOM: Pena (FC Emmen)

Stürmer

ST: Firmino (Liverpool FC)

ST: Boadu (AZ Alkmaar)

ST: Gavranovic (Dinamo Zagreb)

ST: Omoijuanfo (Molde)

ST: Bacca (Villareal)

ST: Doi (Kashima Antlers)

ST: Dursun (SV Darmstadt 98)

ST: Rebic (AC Mailand)

Erhält Lewandowski eine Record-Breaker-Karte? Am letzten Wochenende schoss Robert Lewandowski sein 40. Tor in der aktuellen Bundesligasaison, womit er den Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 einholte. Ein Rekord, für den der Stürmer vom FC Bayern normalerweise eine Record-Breaker-Karte kriegen sollte. Doch da Lewandowski aktuell bereits mit seiner TOTS-Karte (Team of the Season) in FIFA-Packs vertreten ist und Spieler immer nur eine Spezialkarten haben können, ist das eher unwahrscheinlich.

Falls ihr noch Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir hier richtige starke Spieler für euch, die unter 100.000 Münzen kosten:

8 starke Spieler über 90, die ihr jetzt unter 100.000 Münzen kriegt