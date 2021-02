FIFA 21: TOTW 20 ist jetzt live – mit Top-Verteidiger Varane

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Außerdem findet ihr sie am Donnerstagmorgen auch in euren Weekend League Belohnungen als Player Picks, wenn ihr einen entsprechenden Rang erreicht habt.

Wann kommt das TOTW 20? Das neue Team of the Week 20 ist ab sofort, also Mittwoch, den 10. Februar um 19:00 Uhr, verfügbar.

Das neue TOTW 20 bringt frische Spezialkarten zu FIFA 21 . Unter anderem steht ein idealer Verteidiger im Team of the Week – aber auch einiges für die Offensive.

Insert

You are going to send email to