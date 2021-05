In FIFA 21 erscheint demnächst das TOTS (Team of the Season) zur Bundesliga. Wir zeigen euch welche Karten im Fan-Voting ganz vorne liegen könnten.

Es geht weiter mit dem TOTS-Event in FIFA 21. Nachdem bereits das Community, das Premier League und das La Liga TOTS erschienen sind, ist als nächstes das Bundesliga TOTS an der Reihe. Wir zeigen euch, wie das Team aussehen könnte.

Wann kommt das Bundesliga TOTS? Das Team of the Season der Bundesliga erscheint am Freitag, den 14. Mai um 19:00 Uhr, in FIFA Ultimate Team.

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Season handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler anhand ihrer starken Saisonleistungen einen Platz im jeweiligen TOTS erhalten können.

Beim Bundesliga-TOTS ist die Situation jedoch ein bisschen anders, da die Fans für das Team of the Season abstimmen konnten.

Die Predictions zum Bundesliga TOTS

Diese Predictions stammen von der FIFA-Seite futhead:

Torhüter:

TW: Casteels (VfL Wolfsburg)

TW: Gulacsi (RB Leipzig)

Verteidiger:

LV: Guerreiro (Borussia Dortmund)

IV: Hummels (Borussia Dortmund)

LV: Angelino (RB Leipzig)

RV: Baku (VfL Wolfsburg)

LV: Günter (SC Freiburg)

RAV: Trimmel (Union Berlin)

LV: Davies (Bayern München)

Mittelfeldspieler:

ZM: Goretzka (Bayern München)

ZDM: Kimmich (Bayern München)

RM: Sancho (Borussia Dortmund)

ZOM: Müller (Bayern München)

LM: Kostic (Eintracht Frankfurt)

ZOM: Kamada (Eintracht Frankfurt)

ZOM: Stindl (Borussia Mönchengladbach)

RM: Wamangituka (VfB Stuttgart)

Stürmer:

ST: Haaland (Borussia Dortmund)

ST: Lewandowski (Bayern München)

ST: Silva (Eintracht Frankfurt)

ST: Weghorst (VfL Wolfsburg)

ST: Kramaric (TSG Hoffenheim)

ST: Kalajdzic (VfB Stuttgart)

So kommt ihr an die neuen TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Um an TOTS-Karten zu gelangen gibt es mehrere Möglichkeiten:

Ihr könnt in der Weekend League mindestens 11 Siege erlangen, um an TOTS-Player-Picks zu kommen. Wenn ihr mehr Siege holt, gibt es zusätzliche Player Picks.

Ihr könnt TOTS-Karten auf dem Transfermarkt kaufen, wobei hier die Preise relativ hoch sind.

Ihr könnt eine TOTS-SBC (Squad Building Challenge) abschließen und auf eine gute Ausbeute hoffen.

