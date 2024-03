Riesige Festplatte für die PlayStation-Konsolen dank des Amazon Spring Sales enorm bei Amazon reduziert

Die große Festplatte bietet euch massig Platz für allerlei Spiele. Lasst euch dieses geniale Oster-Angebot bei Amazon nicht entdecken.

Ihr besitzt eine PlayStation 4 oder 5 und wollt endlich mehr Platz schaffen? Dann seid ihr hier richtig. Mit ihrer kompakten Größe von nur 2,5 Zoll passt die externe Festplatte optimal zu eurer Konsole und bietet euch jede Menge zusätzlichen Speicherplatz für eure Lieblingsspiele, Apps und Medien. Spart jetzt 29% und zahlt nur 126,99€ statt 179,99€.

Diese Festplatte lässt euch jederzeit alles spielen

Ist es nicht toll, dass ihr etliche Spiele darauf installieren und dann jederzeit nutzen könnt? Endlich erspart ihr euch dank der Größe von 4TB nervige Deinstallationen und könnt sämtliche Abenteuer darauf festhalten. Heutzutage werden die Spiele immer größer, weswegen eine große Zusatzfestplatte bereits unabdingbar geworden ist.

Die Seagate Game Drive ist mit USB 3.0 ausgestattet, was euch eine vernünftige Datenübertragung garantiert. Dank der Plug-and-Play-Einrichtung könnt ihr die Festplatte unmittelbar einsetzen und müsst keine komplizierten Installationen vornehmen.

Ihr findet die Festplatte bei Amazon

Ihr könnt sie sowohl für die PlayStation 4 oder 5 nutzen. Übrigens, wenn euch dieser Speicher allein nicht ausreicht, holt euch diese starke SSD von Crucial. Diese ist blitzschnell, enthält einen Kühlkörper und ist 2TB groß. Mit beiden Festplatten zusammen sind eure Speicherprobleme endlich Geschichte.

