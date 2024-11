Fantasy-MMORPG-Hoffnung Soulframe startet so langsam – Alle Infos, wie ihr dabei sein könnt

Spielerisch soll sich das Ganze aus einem Koop-Game und einem Action-MMO zusammensetzen. Die Kämpfe sollen allerdings weit langsamer und strategischer zugehen, als man es von Warframe gewohnt ist . Die Welt könnt ihr in einer Open World entdecken und prozedural generierte Instanzen bestreiten – alles in einem mystischen Fantasy-Gewand.

In der Demo selbst könnt ihr beispielsweise erste Charaktere kennenlernen, Orte erkunden, Quests erledigen und das Kampfsystem ausprobieren. Die Inhalte sind jedoch noch in Entwicklung und können sich jederzeit ändern, teilweise auch drastisch.

Was bietet die Demo? Soulframe befindet sich derzeit in einem frühen Stadium und entwickelt sich stetig weiter. Diese Art des frühen Zugangs zum Spiel nennen Digital Extremes selbst „Soulframe Preludes“. Wie das Team auf der Homepage bekannt gab, wurde gestern der Verschwiegenheitsvertrag beendet , sodass nun alle Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Inhalte der Demo teilen dürfen.

Die Chancen stehen also gut, dass ihr bald selbst in den Genuss kommen und Soulframe anspielen könnt. Das Formular, um euch anzumelden, findet ihr hier .

Rund 2.000 Einladungen sollen so wöchentlich ihren Weg in eure Postfächer finden. Im Schlepptau bringen sie auch 4 weitere Keys mit, die ihr an Freunde weitergeben könnt. Dadurch erhalten bis zu 10.000 Fans pro Woche Zugang und können erste Eindrücke der Fantasy-MMORPG-Hoffnung sammeln.

