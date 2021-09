The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

The Elder Scrolls Online gehört generell zu den interessanten und besten MMORPGs, die ihr derzeit spielen könnt. Es eignet sich besonders gut für Spieler, die gerne allein unterwegs sind. Nicht umsonst belegt ESO in dieser Liste den ersten Platz:

Was zeigen die Zahlen des Events? Besonders interessant ist die Zahl der neu erstellten Charaktere. So wurden allein in den 2 Monaten 1.011.955 von ihnen kreiert. Ein beachtlicher Wert.

Zudem fand im Rahmen des Events auch ein Zeitraum statt, in dem neue Spieler kurzzeitig ESO kostenlos ausprobieren konnten . Das sorgte für einen Zuwachs an neuen Spielern.

In The Elder Scrolls Online fand zuletzt das Event “Die Welt spielt ESO” statt. Passend dazu haben die Entwickler nun Statistiken veröffentlicht, darunter die Zahl der erstellten Charaktere während des Event-Zeitraums.

Insert

You are going to send email to