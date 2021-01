ESO Plus kostenlos: Darum solltet ihr jetzt in das MMORPG reinschauen

Aktuell lohnt es sich ganz besonders, das MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) zu spielen. Denn ihr könnt ESO Plus derzeit kostenlos testen.

Was ist das für ein Angebot? Wer in ESO einsteigen will, der hat derzeit einen besonders guten Grund dafür: Bis zum 26. Januar um 16:00 Uhr ist es möglich, dass ihr die Vorteile eines ESO-Plus-Abos gratis ausprobiert. Ihr braucht das Abo also nicht abzuschließen, dürft aber trotzdem auf einige der Inhalte zugreifen. Dazu gehören:

Zugriff auf alle DLC-Erweiterungen: Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Shadows of the Hist, Morrowind (Gebiet und Geschichte), Horns of the Reach, Clockwork City, Dragon Bones, Summerset (Gebiet und Geschichte), Wolfhunter, Murkmire, Wrathstone, Elsweyr (Gebiet und Geschichte), Scalebreaker, Dragonhold, Harrowstorm, Stonethorn und Markarth. So könnt ihr ESO in vollem Umfang erleben.

Der Handwerksbeutel, der euch unbegrenzten Lagerplatz für eure Handwerksmaterialien bietet

Ihr bekommt 10% Bonus-XP, Gold, Handwerksinspiration und profitiert von kürzeren Analysezeiten

Doppelter Platz in eurem Bankfach – und zwar für alle Charaktere eures Accounts

Ihr dürft doppelt so viele Einrichtungs- und Sammlungs-Items im Wohn-Editor „Homestead“ platzieren

Ihr könnt Kostüme einfärben

Ihr dürft doppelt so viele Transmutationskristalle lagern

ESO Plus bietet euch einige Vorteile, die ihr jetzt testen könnt.

Schnuppert einfach mal in ESO Plus rein

Was ist nicht mit dabei? Regulär ist bei ESO Plus noch eine monatliche Gutschrift an Kronen vorhanden, die ihr dann im Kronen-Shop ausgeben dürft. Das ist bei dem Event derzeit aber nicht mit dabei.

Auch die für Abonnenten exklusiven Angebote im Kronen-Shop könnt ihr nicht in Anspruch nehmen.

Wie macht ihr mit? Es ist ganz einfach, das ESO-Plus-Abo auszuprobieren. So geht ihr vor:

Loggt euch in das MMORPG ESO ein Geht zum Kronen-Shop. Wählt dort „ESO Plus“ aus Wählt jetzt „Kostenlose Probe“

Ihr müsst für dieses Event keine Kredit- oder Bankdaten hinterlegen.

Was passiert nach dem Event? Solltet ihr am 26. Januar nach 16:00 Uhr das Abo noch weiter benutzen wollen, dann müsst ihr es abschließen und dafür Geld bezahlen. Tut ihr das nicht, dann ist es nicht mehr möglich, auf die oben genannten Vorteile zuzugreifen.

