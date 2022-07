ESO: Kontroverses Addon erlaubte es Raid-Leadern sämtlichen Schaden per Knopfdruck zu stoppen – Geht das zu weit?

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Auch sonst reagierte er bissig und sarkastisch auf die Kritik an seinem Addon. Trotzdem hat er sich am Ende der Kritik gebeugt.

Was sagte der Addon-Entwickler zur Kritik? Der Entwickler von Hodor Reflexes veröffentlichte zwei Tage später ein weiteres Update, in dem er die Funktion entfernte. Allerdings fügte er sarkastisch ein neues Feature hinzu, dass es eigentlich gar nicht gab:

Meine besten Raid-Runs waren die, bei denen sogar die DDs wussten, was wann passiert, welcher Boss was macht und warum. Das haben wir vor den Schlachtzügen trainiert, theoretisch, mit Videos und Guides.

Wie kam diese Funktion an? Im ESO-Forum wurde diese Neuerung in Hodor Reflexes einige Tage diskutiert. In dem Thread teilten die Spieler ihre Sorge, dass ein solches Addon die Situation mit unaufmerksamen DPS-Spielern nur schlimmer mache. Baertram etwa schrieb:

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

Warum war das so nützlich? Es gibt Bosse im Spiel, die sich in bestimmten Phasen heilen, wenn sie Schaden bekommen. Dort ist es zwingend notwendig, dass die Spieler keinen Schaden mehr verursachen. Hin und wieder verschläft ein DD aber genau diese Phase. Mit dem Addon konnte der Raid-Leader sichergehen, dass alle aufhören anzugreifen.

Was war das genau für eine Funktion? Der Gruppenleiter bekam durch das Addon eine Funktion an die Hand, um andere Spieler daran zu hindern, Fähigkeiten zu nutzen. Das kann wichtig sein, wenn bei bestimmten Boss-Mechaniken ein sogenannter Damage Stop nötig ist und die Mitspieler nicht rechtzeitig reagieren.

In The Elder Scrolls Online können die Spieler eigene Addons entwickeln und diese dann installieren. Eines dieser Addons trägt den Namen „Hodor Reflexes“ und bekam im Juni 2022 eine neue Funktion. Raid-Leader konnten vorübergehend einen Knopf drücken und damit alle Spieler daran hindern, weitere Fähigkeiten zu nutzen. Doch das ging vielen zu weit. Die Funktion wurde inzwischen deaktiviert, wird aber weiterhin diskutiert.

Insert

You are going to send email to