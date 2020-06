Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bietet viele verschiedene Möglichkeiten, eure Zeit zu verbringen. Da kommt es schon einmal vor, dass ihr in vielen Jahren etwas nie tut. Verratet uns von MeinMMO in unserer Umfrage, was das ist.

In The Elder Scrolls Online erwarten euch unzählige Abenteuer. Ihr könnt questen, Dungeons bestreiten, raiden gehen, angeln, craften und vieles mehr. Da kann es durchaus passieren, dass euch die ein oder andere Tätigkeit durchrutscht. Solche nie gemachten Sachen landen auf eurer „List of Shame“ (Liste der Schande).

Viele Spieler zocken ESO schon seit der Beta und haben sich an manche Dinge immer noch nicht ran getraut. Sei es aus Desinteresse oder einfach, weil andere Sachen spannender sind und mehr Spaß machen. Wir von MeinMMO wollen per Umfrage wissen, was ihr in ESO noch nie getan habt.

Vampirfürst Falgravn ist einer der Bosse im neuen Greymoor-Raid Kynes Ägis. Viele werden ihn wohl nie zu Gesicht bekommen.

ESO als dauerhafter Zeitvertreib

Das könnt ihr in ESO alles tun: Während ESO optimal für Solo-Spieler ist, bietet es auch einiges an Gruppenkontent. Es gibt eine lange Hauptquest, wie ihr die startet, erfahrt ihr in unserem Guide. Außerdem viele einzelne Gebiets- und Nebenquests.

Zum Quest-Geschehen könnt ihr euch noch anderweitig austoben:

Prüfungen. In ESO gibt es Raids für mehrere Spieler. Diese werden Prüfungen oder Trials genannt. Hier gibt es die Schwierigkeitsstufen Normal, Veteran und einen zusätzlichen Hardmode.

Verliese. Natürlich könnt ihr in ESO auch Dungeons in der Gruppe bestreiten.

Schlachtfeld. Im PvP-Gebiet Cyrodiil könnt ihr an großen Schlachten teilnehmen.

Sammeln. Ihr könnt in ESO Pflanzen, Insekten, Fische und viel mehr sammeln und fangen.

Handwerk. In das Crafting-System von ESO könnt ihr viel Zeit stecken. Einen Meister-Handwerker auszubilden kann bis zu 1,5 Jahre dauern.

Housing. Ein weiterer Zeitfresser ist mit Sicherheit das Housing in ESO. Eine ganze Liste der Häuser findet ihr bei uns von MeinMMO.

Außerdem habt ihr die Wahl zwischen 10 verschiedenen Rassen in ESO und 6 verschiedenen Klassen. Die könnt ihr noch in Vampire oder Werwölfe verwandeln. Des Weiteren gibt es eine Roleplay-Szene, in die MeinMMO-Autorin Larissa Then tiefer eintauchen will. Ihr habt also ganz schön was zu tun, wenn ihr alles ausprobieren wollt.

Ich hab noch nie…

Jetzt seid ihr gefragt: Stimmt in der folgenden Umfrage ab, was ihr in ESO noch nie getan habt. Mehrere Nennungen sind möglich. Wenn ihr also verschiedene Sachen noch nicht getestet habt, klickt alle an.

Eure passende Antwort ist nicht dabei? Kein Problem, schreibt uns gerne alles in die Kommentare.

