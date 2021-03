The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Event? Am 8. März um voraussichtlich 16:00 Uhr erscheint das neue Update 29 auf dem PC. 8 Tage später, am 16. März um 15:00 Uhr, ziehen die Konsolen nach.

Nächste Woche erscheint in The Elder Scrolls Online (ESO) das neue Update 29. Mit diesem zusammen startet das Mini-Event “Neugeschmiedete Helden”. Das bringt euch ein neues, süßes Pet als Begleiter und die Möglichkeit, kostenlos euren Build zu verändern.

Insert

You are going to send email to