Ihr entscheidet: Welcher ist der beste Dungeon in ESO?

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Die Umfrage läuft bis einschließlich 4. März und wird am 5. März hier bei MeinMMO ausgewertet sowie euer Ranking verkündet. Nutzt gerne die Kommentare, um uns zu verraten, wieso genau dieser Dungeon der beste ist. Coole oder informative Kommentare finden unter Umständen ihren Weg in den Artikel zum jeweiligen Verlies.

Ihr könnt dabei pro Frage eine Antwort geben, also für einen Dungeon des Grundspiels und einen aus den DLCs, oder euch für euren absoluten Liebling entscheiden. Ihr habt jedoch in jedem Fall pro Frage nur eine Stimme, wählt also weise.

Unterteilt sind die Verliese in der Umfrage nach denen des Grundspiels und der DLCs, da es mit insgesamt 34 sehr viele sind und ihr so einen besseren Überblick erhalten sollt.

The Elder Scrolls Online gilt als eines der besten MMOs für Solo-Spieler , hat aber auch für Leute, die sich lieber in Gruppen tummeln, einiges parat. Zu diesen Gruppen-Inhalten von ESO gehören Dungeons oder Verliese. Diese Instanzen könnt ihr mit 4 Spielern bestreiten, wenn ihr richtig gut seid, schafft ihr einige davon aber auch allein.

