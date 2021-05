Die Community von ESO lacht gerade über witzigen Bug, der Köpfe schrumpfen lässt

The Elder Scrolls Online lässt gerade die Fans herzhaft lachen. Denn ein absurder Bug bei bestimmten Helmen lässt unvermittelt eure Köpfe schrumpfen. Das sieht extrem dumm und lustig aus. Was es mit dem Bug auf sich hat, wo er auftritt und wie die Spieler darauf reagieren, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Bug? Laut diversen Posts auf Reddit gibt es einen witzigen Effekt, wenn man bestimmte Helme, wie die aus den Monster-Sets, anprobiert. Bei einigen Spielern scheint danach der Kopf absurd zu schrumpfen, was ein unfreiwillig komisches Bild erzeugt.

Der Anblick eines mächtigen Kriegers in voller Rüstung und Heldenpose wirkt geradezu absurd lächerlich, wenn der Heroe einen grotesk winzigen Kopf hat. In unserer Redaktionssitzung heute Morgen erntete allein das Bild aus dem Titel schon herzhaftes Gelächter vom ganzen MeinMMO-Team. Daher hat unter anderem der jüngste Post auf reddit zu dem Thema schon über 1.600 Upvotes und zahlreiche positive Kommentare bekommen.

Wie tritt der Bug auf? In dem genannten Beispiel von User Redan schien wohl ein bestimmter Monster-Helm „Maw of the Infernal“ schuld an dem Bug zu sein. Der Spieler hatte nach eigener Aussage Masken ausgeblendet, aber durch den Bug wurde das dann wohl alles verwurschtelt und am Ende kam ein kleiner Kopf als Montur heraus.

Irgendwas scheint mit diesem Helden nicht zu stimmen …

Wie geht das wieder weg? Der Bug schien bisher nur aufzutreten, wenn man die Item-Vorschau aktiv hat. Der User Redan dazu:

Ich hab das Ding nicht mal angezogen! Ich habe es angeklickt und das Spiel hat mich gefragt, ob ich es an mich binden will und ich sagte Nein. Dann ist mein Kopf geschrumpft und das blieb so lange, bis ich das Menü geschlossen habe.

Spieler feiern den „Smol Head“ Bug

Was sagen die Fans zu den kleinen Köpfchen? Normalerweise führen Bugs zu wüstem Geschimpfe in den Communities. Doch hier herrscht Gelächter und Freude. Zum einen, weil der Bug wohl nur in der Vorschau auftaucht und zum anderen, weil es einfach zu witzig aussieht, um sich drüber aufzuregen. Daher gibt es auch massig witzige Kommentare dazu:

Arnoldthehawk: „In diesem Bild steckt viel Meme-Potenzial!“

Kappa_God: „Ich stelle mir gerade einen riesigen Kerl mit total hoher Piepsstimme vor und es ist großartig!“

PurpleMNinja: „Jesus Christus! Du hättest wissen müssen, dass der Helm zu klein für deinen Kopf gewesen ist!“

Mandalwhoreion: „Ich starte jetzt das Spiel, um diesen Bug zu erleben! Zu. Viel. Spaß!“

Andere verglichen die absurden Winz-Schädel mit Figuren aus den Filmen Beetlejuice und dem legendär trashigen Super Mario Bros. Dort kamen nämlich ebenfalls Wesen mit grotesk kleinen Köpfen vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Im Film Beetlejuice kamen schon kleine Köpfe vor.

Humor gehört einfach zu The Elder Scrolls Online, denn wer will schon immer nur grausige Monster und Dämonenwesen jagen sowie durch deren albtraumhafte Gefilde streifen? Dass Witz und Gelächter in ESO nicht zu kurz kommen, beweisen auch zahlreiche originelle und lustige Charaktere im Spiel. Darunter sind besoffene Katzen, irre Götter und ein besonders charmanter Kater. Wenn ihr wissen wollt, was wir meinen, dann schaut euch doch mal unsere Liste der 5 witzigsten NPCs in ESO an.