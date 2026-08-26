Wenn alle Devs so begeistert von ihrem Spiel wären wie bei Enshrouded, hätten wir heute die beste Zeit überhaupt

Das deutsche Survival-Spiel Enshrouded erscheint am 15. Oktober 2026 in seiner 1.0-Version auf Steam und PS5. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte sich auf der gamescom 2026 bereits ein erstes Bild machen und hat sich von der Begeisterung des Teams anstecken lassen.

Was zugegeben recht einfach war. Ich liebe Enshrouded und fand es schon seit Release absolut super. Dass ich es nicht ständig spiele, liegt zum größten Teil daran, dass die Hamburger Entwickler ständig neue Updates raushauen und ich deswegen lieber gewartet habe, bis sie mal fertig sind.

Bald ist es endlich so weit und ich habe mich bereits im Vorfeld gefreut, als ich meinen gamescom-Termin mit Keen Games machen konnte. Jetzt gerade, vor nicht mal einer Stunde, saß ich mit dem Sound-Designer in seiner Präsentation für Version 1.0.

Auf Events wie der gamescom sitzt man oft in „abgelesenen“ Präsentationen. Bei Enshrouded lebt man für das Spiel. Um ein wenig in Memes zu sprechen: Sucht euch einen Partner, der euch so ansieht, wie die Enshrouded-Devs ihr Spiel.

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„Das Biom sollte eigentlich gar nicht so groß werden … “

Herzstück des 1.0-Updates ist vermutlich – neben der Portierung auf PS5 – das neue Biom, das … in der Luft schwebt. Also wirklich: Im End-End-Endgame (also wirklich dem Ende des Hauptspiels), besucht ihr fliegende Inseln, die über der gesamten Welt schweben.

Dort taucht ihr tiefer in die Geheimnisse der „Uralten“ ein, der mystischen Spezies, die irgendwie alles erschaffen haben soll. Inklusive neuem Endboss-Fight, der mir allerdings noch nicht verraten wurde.

Das Biom selbst ist riesig, besteht aus miteinander nicht verbundenen Inseln, die über Sprungrätsel, Launch-Pads und Aufwinde erreicht werden müssen. Im Gespräch mit dem Entwickler meinte der (aus dem Gedächtnisprotokoll): Eigentlich hatte man gar nicht vor, so ein riesiges Biom zu erschaffen. Es sollte viel kleiner werden.

Allerdings habe das Team so viele Ideen gehabt, die umgesetzt werden wollten, dass man irgendwann beim bisher größten Biom seit Early Access rausgekommen ist. Würden alle Studios so viel Energie in die Entwicklung stecken, hätten wir aktuell mehr gute Spiele, als man in einer Lebzeit spielen könnte.

Enshrouded wird erwachsen und das ziemlich buchstäblich

1.0 bringt allerdings nicht nur ein neues Biom, sondern überarbeitet die gesamte Welt noch einmal. Dörfer und Städte, die „Points of Interest“, wurden fast alle noch einmal von Grund auf neu aufgebaut, um sie besser in die Welt anzupassen.

Als Enshrouded erschienen ist, sah es noch sehr bunt aus und wurde oft mit The Legend of Zelda und Minecraft verglichen. Davon ist jetzt, nach 2,5 Jahren der Entwicklung, kaum noch etwas zu sehen. Die Entwickler haben das ebenfalls bemerkt.

Eine der größeren Veränderungen des Updates ist nämlich ein optisches Upgrade für Charaktere. Statt disproportionale Comic-Menschen, bekommt ihr nun ein realistischeres Äußeres – wenn ihr es denn wollt. Der „klassische“ Stil bleibt als Option im Spiel erhalten.

Wichtige Verbesserungen packen da an, wo die Community Mängel findet

Ohnehin stecken in der Vollversion von Enshrouded haufenweise Updates, teilweise nur kleine Details, die aber in Summe so viel und so viel Wichtiges verändern, dass ich versuche, mich auf die Highlights zu beschränken:

Bosskämpfe, vor allem gegen den Babydrachen, werden übersichtlicher.

Das gesamte Kampf-System bekommt eine Überarbeitung, insbesondere große Waffen wie das Zweihandschwert.

Konkret werden hier etwa Animationen „smoother“ und die Kamera fährt bei Kämpfen weiter raus, um mehr Übersicht zu liefern.

Waffen wie das Großschwert und Zauberstäbe erhalten aufladbare Angriffe.

Sogar die Talente gehen nun „tiefer“, der Skilltree erinnert an ein vollwertiges RPG mit Builds und Co. Jede Wahl soll damit wichtiger werden, aber am Ende soll der eigene Spielstil deutlich hervorstechen und sich einzigartig anfühlen.

Loot gibt’s ebenfalls neuen und besseren, sodass ihr zwar anfangs immer noch viel „Schrott“ findet, aber recht schnell an immer bessere Upgrades kommt. Auch aus Kisten, die bisher meist eigentlich gar nicht lohnen.

Dazu kommt ein komplettes Logik-System ins Spiel, das … eigentlich schon wieder ein ganzes Spiel im Spiel ist. Mit dem System könnt ihr etwa Schalter mit Funktionen versehen, um so Rätsel und Dungeons zu erschaffen – beispielsweise mit Zeitschaltuhren und Fallen – oder sogar einfach nur ein automatisiertes Bewässerungssystem für eure Pflanzen.

Spieler in Enshrouded bauen jetzt schon völlig irre Riesen-Städte. Mit dem neuen System wird es mit Sicherheit ähnliche Inhalte geben, wie sie der Mario Maker bietet. Und das ist nur ein „kleines Detail“, das die Devs noch am Ende der Entwicklung einfach angehängt haben.

Enshrouded komplett auf Deutsch und das mit prominenten Stimmen

Zum Schluss noch ein Schmankerl, von dem ich weiß, dass einige von euch begeistert quietschen werden: Das gesamte Spiel wird vertont, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch.

Alle NPCs bekommen Stimmen mit Voice-Lines, sämtliche Lore-Texte werden vorgelesen und das nicht von KI-Stimmen, sondern von bekannten deutschen Synchronsprechern. Texte in der Welt etwa spricht die deutsche Stimme von Daniel Craig, Dietmar Wunder, der wohl mit so viel Herzblut bei der Sache war, dass zumindest „mein“ Entwickler ihm sprichwörtlich an den Lippen hing.

Bei meiner Begeisterung schwingt zwar sicherlich ein bisschen Fanboy mit, aber immer, wenn ich mir die Updates anschaue, die Enshrouded so rausballert, kann ich nur staunen. Ich meine, das Spiel kostet 40 Euro. Ich kenne AAAA, äh, Verzeihung, AAA-Spiele, die für deutlich mehr Geld deutlich weniger und vor allem weniger guten Content liefern.

Sobald Enshrouded am 15. Oktober in Version 1.0 startet, könnt ihr davon ausgehen, dass ich ordentlich reingrinden werde und ein paar Kollegen aus der MeinMMO-Redaktion wurden ebenfalls schon verpflichtet. Übrigens: Auf Nachfragen wurde mir geraten, neu anzufangen, um wirklich alles in seiner Gänze vollwertig erleben zu können.

Was haltet ihr von den Änderungen? Werdet ihr Enshrouded zu Release spielen? Habt ihr vielleicht, wie viele andere, auf die PS5-Version oder die „erwachsenere“ Optik gewartet? Schreibt einen Kommentar!

Auch, wenn gerade die halbe Welt auf GTA 6 wartet, freue ich mich deutlich mehr auf Enshrouded und das allein deshalb, weil ich schon weiß, dass es gut wird. Schließlich habe ich den größten Teil davon schon gezockt und jetzt kann es nur noch besser werden. Die Zeit dazu habe ich schon eingeplant: Eines der besten Survival-Games auf Steam wird mich ab Oktober wieder über 50 Stunden kosten, ist dann endlich fertig