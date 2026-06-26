Eines der besten Survival-Games auf Steam wird mich ab Oktober wieder über 50 Stunden kosten, ist dann endlich fertig

Am 15. Oktober erscheint Enshrouded, eines der besten Survival-Games, das ihr aktuell spielen könnt. MeinMMO-Redakteur und Survival-Experte Benedict Grothaus hat jetzt schon dutzende Stunden versenkt und mit dem Release werden es nochmal mehr.

Erst vor einigen Tagen habe ich darüber geschrieben, dass 2026 das beste Survival-Jahr seit Langem ist. Jetzt wurde es nochmal ein Stück besser, denn wir wissen endlich: Enshrouded feiert seinen 1.0-Release am 15. Oktober auf Steam und PS5. Die Xbox-Version soll Anfang 2027 erscheinen.

2024 ist das Spiel erstmals im Early Access erschienen, damals zeitgleich mit Palworld. Seitdem hat es 8 riesige (und kostenlose!) Updates erhalten, die mich immer wieder angezogen haben, zuletzt über 50 Stunden innerhalb von 2 Wochen, und das einfach nur, weil Wasser dazu gekommen ist.

Jetzt legt sich Enshrouded selbstbewusst mit dem Release von GTA 6 im November an und könnte mir kaum eine größere Freude machen, denn das Ganoven-RPG-Dings interessiert mich so gar nicht. Dass ich direkt davor ein vollständiges Enshrouded bekomme, passt hervorragend.

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Enshrouded hat Features, die jedes Survival-Game besser machen

Bekannt dürfte Enshrouded vor allem als „Minecraft für Erwachsene“ geworden sein, weil es ein Voxel-basierte Bausystem mit vollständigem Terraforming bietet. Allerdings steckt in dem Spiel noch sehr viel mehr:

Der Fokus liegt auf der Welt und der Erkundung. Überall gibt es Rätsel zu lösen – ähnlich wie in The Legend of Zelda – und Gegner streifen durch die Welt, die nachts nochmal deutlich gefährlicher wird.

Dabei spielt auch die Story selbst eine große Rolle, denn über Quests erfahrt ihr mehr über das gefallene Königreich und darüber, wer ihr eigentlich seid: einer der letzten Überlebenden. NPCs, die ihr auf der Reise befreit, haben allesamt ihre eigenen Geschichten.

Enshrouded kommt dazu mit einem Talent- und Kampf-System, das jedem RPG Konkurrenz machen kann. Coole Builds, vor allem im Koop mit anderen, bieten alle ihre eigene Dynamik.

Mich hat Enshrouded immer wieder gefesselt, wenn ich es angefangen habe, aber jedes Mal habe ich mich gezügelt, um zu warten, bis es endlich vollständig sein wird. Das ist nun bald der Fall und im Sommer sollen noch weitere Infos kommen.

Habt ihr Enshrouded schon gespielt? Wartet ihr auch auf den Release? Was ist euer Eindruck von dem Survival-Hit aus Deutschland? Lasst mir gerne einen Kommentar da!

Für mich wird Enshrouded auf jeden Fall ein Highlight des Jahres, insbesondere jetzt, da ich mit dem Remaster von Conan Exiles wieder richtig Spaß am Genre und sogar haufenweise Leute habe, die mitspielen werden. Kein Wunder, dass beide Spiele zu den besten überhaupt zählen: Die 31 besten Survival-Games für PS5, Steam und Xbox