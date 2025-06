Während der Session lässt Ginny Di ihr alle möglichen Freiheiten in dem, was sie tun möchte und nutzt passende Gelegenheiten, um sie würfeln zu lassen und ihr zu erklären, warum und wofür sie nun würfeln muss. Die 97-Jährige zeigt sich als ausgesprochen kreativ und durchaus kampfbereit. Sie interagiert mit den NPCs als hätte sie nie etwas anderes gemacht und findet effektive Lösungswege für Probleme, die sich ihr präsentieren.

Wie hat die 97-Jährige gespielt? Als Vorbereitung auf ihre erste Session lernte sie, wie sie Regeln im Buch nachschlägt, ein Schwert hält und wie man die Würfel richtig wirft. Dinge, die jeder Rollenspieler können sollte, also. Sie spielt eine 97-jährige, junge Elfin mit einer weiteren Lebensspanne von rund 600 Jahren und dem Namen Fragonia (Name selbst gewählt), die als Waldläuferin im Wald einer riesigen Spinne begnet und am Ende auf eine mächtige Magierin in ihrem Turm trifft.

Wie lief die Runde für ihre Oma ab? Um ihre Großmutter nicht schon direkt zu Beginn zu überfordern, überlegte sich Ginny Di, wie sie das Konzept möglichst „Oma-freundlich“ gestalten könne. Dabei bezog sie sich auf ein bekanntes Video von Jon Bernthal auf YouTube , in dem er sich von Deborah Ann Woll in wenigen Zügen die Grundzüge von Dungeons & Dragons erklärt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to