Der Abbau von Spice ist in Dune: Awakening „wie die Durchführung eines Raids“ in MMORPGs

Was spielt eigentlich das Spice für eine Rolle in Dune: Awakening ? Und noch wichtiger: Wie baut man das wertvolle Gewürz im neuen Survival-MMO von Funcom ab? MeinMMO fasst euch zusammen, was bekannt ist.

Was ist das Spice? Der allein auf dem Wüstenplaneten Arrakis vorkommende Rohstoff entsteht durch die Larven der ikonischen Sandwürmer und wird unter anderem für die Raumfahrt sowie als Währung benötigt. Wer das Spice kontrolliert, genießt eine mächtige Stellung innerhalb des Imperiums.

Zudem benötigen die Bene Gesserit das Gewürz, um auf die Erinnerungen ihrer Vorfahren zugreifen zu können. Möglich ist all das, weil das Spice nicht nur lebensverlängernde Eigenschaften besitzt, sondern auch die kognitiven und mentalen Fähigkeiten eines Menschen spürbar verbessern kann. So ist es dann etwa den Navigatoren möglich, ein Raumschiff sicher durchs All zu steuern.

Am effizientesten ist es dabei, die durch einen Gewürzausbruch entstandenen Spice-Felder großflächig zu ernten. Dabei macht man jedoch ordentlich Lärm, was wiederum die riesigen Sandwürmer anlockt, die einen Spice-Ernter zum Frühstück verspeisen. Entsprechend gefährlich ist die Gewürz-Ernte. Transport-Ornithopter müssen sich stets in der Nähe aufhalten, um die Ernter bei Gefahr einsammeln zu können.

Auch für die Bene Gesserit ist Spice wichtig – hier der Klassen-Trailer zu Dune Awakening:

Das Spice in Dune: Awakening

Was für eine Rolle spielt das Spice im Spiel? In Dune: Awakening kommt die wertvolle Ressource natürlich auch vor. Ihr benötigt Gewürz fürs Crafting, die Instandhaltung der Geräte und die Wirtschaft. Außerdem kann sich das Einatmen von Spice auf die Fähigkeiten auswirken, wobei noch unklar ist, wie das im Detail aussehen wird.

Wie kommt man in Dune: Awakening an Spice? Die bereits erwähnten Gewürzausbrüche wird es auch im Survival-MMO geben, als Welt-Events in der Tiefen Wüste – einer hochstufigen, sehr großen Endgame-Zone, in der ihr auf mehr Spieler treffen könnt als die maximal 40 Spieler, die auf den normalen Servern gleichzeitig online sein können.

Offenbar kann es zufällig aber auch zu kleineren Gewürzausbrüchen kommen, und zwar überall, wo es ausreichend weite Sandflächen gibt.

In einem Interview mit dem YouTuber Pirate Software erklärte Creative Director Joel Bylos: „Das Ernten eines großen Gewürzfeldes in Dune: Awakening ist so ähnlich wie die Durchführung eines Raids – man braucht ein koordiniertes Team“ – via YouTube.

Ein Spieler muss einen Transport-Ornithopter fliegen, der die Spice-Ernter zum Feld bringt und dort auch wieder einsammelt. Man braucht ein oder zwei Späher, die nach Wurmzeichen Ausschau halten. Ein weiterer Fahrer sollte mit seinem Sandbike bei Bedarf „Thumper“ verteilen, um Sandwürmer vom eigentlichen Feld fernzuhalten. Und dann müssen natürlich auch noch Leute das Spice ernten.

Dabei kommt ein Bedrohungssystem zum Einsatz, das definiert, wie schnell der Sandwurm ein Spice-Feld erreicht, auf dem geerntet wird. Der Radau des Abbaus streitet mit der erzeugten Aggro der „Thumper“. Zeigen letztere keine Wirkung mehr, müssen die Sammler so schnell wie möglich abgeholt werden, da der Sandwurm in Kürze das gesamte Feld verschlingen wird – mit allen Spielern und Fahrzeugen.

Auf Reddit hat ein Spieler eine inoffizielle Info-Grafik zur Spice-Ernte erstellt:

Kann ich Spice auch allein sammeln? Man kann sich auch einem Spice-Feld nähern, mit diesem interagieren und so pro Interaktion eine Einheit Spice-Sand erhalten. Das dauert recht lange, verringert aber die Gefahr eines Sandwurm-Angriffs enorm, und ihr braucht keine Gruppe aus Spielern.

Zudem gibt es ein Werkzeug mit dem Namen „Static Compactor“, das man einsetzen kann, um effizienter ein Spice-Feld abzubauen. Auf die Art erhält man viele Einheiten Spice-Sand auf einen Schlag, es steigt aber auch die Chance auf einen Sandwurm-Angriff – nur mit Fluchtplan im Hinterkopf nutzen!

Woran erkennt man ein Spice-Feld? Das sind die typischen Zeichen nach einem Gewürzausbruch:

Eine violette Staubwolke in der Ferne zeigt an, dass eine Spice-Ader ausgebrochen ist.

Violett gefärbter Sand liegt auf dem Boden an der Ausbruchstelle.

Was mache ich dann mit dem Spice? Über eine Gewürzraffinerie lässt sich der Spice-Sand zu Spice-Melange verarbeiten. Die Melange wird wiederum beim Crafting von Waffen, Rüstungen oder Werkzeugen genutzt. Genauso könnt ihr mit der Melange besonderes Buff-Food produzieren, Spice-Quests abschließen oder es mit anderen Spielern handeln.

Dune: Awakening erscheint am 10. Juni 2025 mit einem Buy2Play-Modell. Es gibt keine vorher laufende Early-Access-Phase, sondern ihr kauft die fertige Vollversion. Das Survival-MMO kommt ohne Abo aus und möchte neue Updates sowie Inhalte kostenlos anbieten. Was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preisen, Features und Editionen von Dune: Awakening