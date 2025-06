Spieler meckern, das Endgame von Dune: Awakening sei nur für große Gilden gedacht – Aber gerade Solo-Spieler haben trotzdem Spaß

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Für ein MMO sei es ganz normal, dass man die Multiplayer-Inhalte eben nur in Gruppen erledigen könne und Dune: Awakening sei in vielen Belangen ein MMO . Das heiße aber nicht, dass man alleine nichts erreichen könne.

Einige Inhalte blieben ihnen versperrt, etwa die Teilnahme am Spice-Sammeln im großen Stil. Allerdings werfen die Nutzer hier direkt ein: wer sowieso nur alleine unterwegs ist, hätte an Dingen wie Sandcrawlern überhaupt keinen Bedarf. Die seien für Gilden gedacht, die sie auch nutzen können.

Allgemein gibt es nach dem enorm starken Start auf Steam bei den ersten Spielern langsam Bedenken, was das Endgame angeht. Besonders Vielspieler treffen auf Probleme, wenn sie alleine oder nur in kleinen Gruppen unterwegs sind. Das merkt ein Nutzer in einem weiteren Thread auf Reddit an.

