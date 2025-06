Spieler aus Dune: Awakening machen mit unzerstörbaren Flugzeugen Jagd auf ihre PvP-Feinde, Entwickler schreiten ein

In Dune: Awakening haben die Spieler eine neue Methode entwickelt, ihre Gegner in der Tiefen Wüste zu erledigen. Doch die Entwickler sehen das gar nicht gerne und schreiten ein.

Was ist das für eine neue Methode? In Dune: Awakening gibt es im Endgame PvP-Gebiet Tiefe Wüste die Möglichkeit andere Spieler zu töten. Dafür soll man sich eigentlich in actionreichen Gefechten zu Fuß, in der Luft oder in einem Fahrzeug begegnen, doch die Spieler haben einen besseren Weg gefunden, PvP zu betreiben.

Ähnlich wie bei GTA 5 im Online-Modus, parken die Spieler einfach ihre Ornithopter auf anderen Spielern, um sie zu erledigen. Dadurch werden die Charaktere zerquetscht und sterben im schlimmsten Fall auch. Wer stirbt, lässt Ressourcen und Geld fallen, was die Angreifer dann aufsammeln können.

In diesem Video auf Reddit könnt ihr sehen, wie das aussieht:

Die Entwickler schreiten ein

Warum ist das so ein Problem? Als Spieler kann man sich kaum gegen die Angriffe währen. Hat man keine Möglichkeit, Raketen auf die feindlichen Flugzeuge zu feuern, zum Beispiel von einem Buggy oder Kampf-Ornithopter aus, so kann man den Angriffen nur ausweichen.

Auf die Flugzeuge feuern ist hingegen äußert ineffizient und birgt dadurch, dass man sich dabei kaum bewegen kann, ein noch höheres Risiko, platt geflogen zu werden.

Wie reagieren die Entwickler? Die Entwickler von Dune: Awakening haben auf Reddit bereits auf den Vorfall geantwortet. Sie schreiben:

Ja, das tut uns leid. Wir haben Leute, die daran arbeiten, das Goomba-Stampfen so schnell wie möglich zu reparieren. Joel von Funcom auf Reddit

Trotz der Aussage der Entwickler hat der Bugfix es nicht in den neusten Patch 1.1.0.13 geschafft. Es bleibt also abzuwarten, wann das Problem von den Servern verschwindet.

Kennt ihr schon den, der auf dem Sandwurm reitet?

Griefing wird immer schlimmer

Wie schlimm ist das Problem? Cedric Holmeier ist freier Autor bei MeinMMO und spielt derzeit viel Dune: Awakening. Er sagt:

Auf meinem Server nimmt das Griefing inzwischen Überhand. Basen werden eingebaut, Dungeons mit Basen geblockt. Spieler fliegen mit Kampf-Ornithopter durch die Deep Desert und wollen einfach nur Kills farmen. Das ist alles anders, als die Entwickler es wollen und versprochen haben. Selbst in der Beta haben Spieler bereits versucht, mein Sandbike mit ihrem Ornithopter zu blockieren oder zu beschädigen. Auch ich habe schon erlebt, wie versucht wurde, Spieler mit dem Ornithopter „todzuparken“. Das Problem ist, dass der Anti-Grief-Schutz derzeit ungenügend ist und eher verhindert, dass Spieler sich wehren können. So kann man kaum etwas gegen die Griefer tun. Meldungen an den Support sind durch fehlende Nametags in der Open World auch nicht wirklich möglich. Das Problem sitzt tief in Dune: Awakening und trifft vor allem die Spieler, die einfach nur ihre Ruhe wollen, während Griefer viel Spaß haben.

Auch wenn die Entwickler das Problem mit dem „Goomba-Stampfen“, wie sie es nennen, beheben, bleiben noch viele andere Möglichkeiten, andere Spiele zu ärgern. So wurde auch einem Spieler sein entspannter Abend ruiniert: Spieler in Dune: Awakening beschwert sich über Griefer, der „seine Nacht versaut und ihn zum Heulen gebracht hat“, bekommt direkt Beistand