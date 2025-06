Dune: Awakening: Die Server sind offline – Alles zum Server Status und Dauer für Update 1.1.0.12

In Dune: Awakening wurden die Server ohne lange Vorankündigung heruntergefahren. Jetzt reagieren die Server nicht mehr und alle fragen sich: Wann kann ich wieder zocken? Wir erklären euch, wie lange die Wartung dauert und was geändert werden soll.

Wann ging die Wartung los? Die Entwickler von Dune: Awakening haben am 12. Juni um 10:33 Uhr auf X.com kurzfristig bekannt gegeben, dass sie die Server um 11:30 Uhr herunterfahren werden. Die Wartungsarbeit soll dabei zwei Stunden andauern. Entsprechend sollen die Server um 13:30 Uhr wieder verfügbar sein. Auch erste Informationen, was geändert werden soll, gibt es bereits.

Hier könnt ihr sehen, wie ein Spieler das Unmögliche geschafft hat und auf einem Sandwurm durch die Wüste geritten ist:

An diesen Änderungen wird gearbeitet

Was wollen die Entwickler verändern? Die Entwickler von Dune: Awakening haben in ihrer kurzfristigen Mitteilung erklärt, mit welchen Problemen sich der kommende Patch befassen soll. Wie auch zuletzt beim Patch 1.1.0.9 gehen die Entwickler die größten Probleme der Spieler aktuell an:

Server-Stabilität

Spielklienten-Stabilität

Bugfixes

Während die genauen Patch Notes wie gewohnt erst nach der Wartung bekannt gegeben werden, haben die Entwickler sich bereits zu einigen Themen geäußert, die seit dem letzten Patch Probleme verursachen.

So haben vor allem Spieler in der Region Ozeanien, aber auch in anderen Teilen der Welt mit dem Fehler „P34“ zu kämpfen. Dieser tritt immer dann auf, wenn die Spieler zwischen Karten hin und her reisen und verhindert bei manchen Spielern, dass sie überhaupt die Karte wechseln können.

Die Region wurde von den Entwicklern als „Region online, aber irgendetwas ist nicht in Ordnung“ auf Discord markiert.

Auch eine fiese PvP-Methode bei der Spieler statt zu Kämpfen auf den Köpfen anderer Spieler mit dem Ornithopter landen, um sie zu erledigen, könnte gefixt werden. Hier hatten die Entwickler auf Reddit eine Lösung „so bald wie möglich“ versprochen.

In Dune: Awakening kommt es nach dem Launch immer wieder zu technischen Schwierigkeiten, die von den Entwicklern gelöst werden müssen. Der richtige Release lief bis auf einige Stolpersteine ganz ruhig ab: Dune: Awakening Release: Alles zum Serverstatus, möglichen Warteschlangen und Ankündigungen