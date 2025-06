Dune: Awakening – Der erste Coriolis-Sturm fegt früher als geplant durch Arrakis, setzt die Server offline

In Dune: Awakening haben die Entwickler kurzfristig einen neuen Patch angekündigt, der die Server abschaltet und einen Sandsturm bringt, der im Spiel für große Veränderungen sorgt.

Was ist das für ein Patch? Die Entwickler von Dune: Awakening haben einen neuen Patch angekündigt. Dafür schalten sie die Server am 10. Juni um 09:00 Uhr morgens ab. Die Wartung soll etwa 2 Stunden dauern. Die Server dürften also um 11:00 Uhr wieder live sein.

Was genau die Entwickler mit dem Patch verändern werden, ist noch unklar. Die Patch Notes werden seitens Funcom derzeit immer erst veröffentlicht, wenn die Server wieder laufen.

Hier könnt ihr sehen, was euch in Zukunft in Dune: Awakening erwartet_

Coriolis-Sturm bringt neue Karte

Was ist das für ein Sandsturm? In Dune: Awakening fegt am Dienstagmorgen zum ersten Mal der große Coriolis-Sturm durch die Wüste. Dieser Sandsturm ist das spieltechnische Element, das die wöchentliche Zurücksetzung des Endgame-PvP-Gebiets Tiefe Wüste ankündigt. Eigentlich sollte der Sandsturm zu einer anderen Uhrzeit kommen, doch die Entwickler haben ihn vorverlegt, damit er zeitgleich mit der heutigen Wartung kommt.

Einmal pro Woche wird das Endgame-Gebiet Tiefe Wüste von diesem Sandsturm getroffen und dadurch verändert. Wenn die Spieler nach der Wartungsarbeit am Dienstag wieder auf die Server kommen, finden sie ein komplett neues Endgame-Gebiet vor. Dort gibt es neue Dungeons, Orte für Materialien sowie Wracks, die sich außerdem an neuen Orten befinden. Die Wüste wird also komplett zurückgesetzt.

Wer sich in der Tiefen Wüste ausgeloggt oder dort eine Basis gebaut hat, verliert Charakter und/oder Behausung mit der Zurücksetzung. Die Entwickler empfehlen den Spielern deshalb, ihre Materialien und Wertsachen vor jedem Sturm einzupacken und ins Hagga-Becken zu schaffen. Dort sind sie geschützt und nicht betroffen.

Am Dienstagmorgen startet nach dem Reset auch eine neue Woche im Ingame-Politik-System Landsraad. Hier haben die Spieler ab dem Reset wieder die Möglichkeit, Macht anzusammeln, um neue Gesetze zugunsten von Atreides oder Harkonnen zu veranlassen.

Bereits in der Vergangenheit haben die Entwickler ihre ursprünglich angekündigten Zeiten für die Wartungsarbeiten übertroffen. Sollte das auch diesmal so sein, updaten wir diesen Artikel mit neuen Infos. Bis die Server live sind, empfehlen wir euch: Dune: Awakening – 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start spürbar erleichtern