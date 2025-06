Dune: Awakening Ornithopter schnell alleine bauen – So geht es

In Dune: Awakening ist der Ornithopter das wichtigste Fortbewegungsmittel im Survial-MMO. Der Aufbau und die benötigten Materialien können jedoch aufwendig sein. Wir erklären euch, wie ihr es auch alleine schafft.

Wofür ist der Ornithopter da? Der Ornithopter ist ein schnelles Vehikel in Dune: Awakening. Er ist das erste Fluggerät, das man als Spieler im Survival-MMO erhält und bringt die Charaktere schnell und weitgehend gefahrlos von A nach B. Doch die Mischung aus Helikopter und Flugzeug ist in der Produktion recht teuer. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr dennoch schnell einen erhaltet.

Hier seht ihr 7 schnelle Tipps, die euch Dune: Awakening nicht verrät:

Ressourcen-Checkliste:

Welche Ressourcen werden benötigt? Um den Ornithopter zu bauen, braucht ihr viele Ressourcen. Wir listen euch hier alle auf, die ihr für den Bau benötigt, bedenkt aber, dass es noch mehr sein können, wenn ihr erst noch die nötigen Maschinen in eurer Basis aufbauen müsst:

Aluminiumbarren: 241 (ca. 1.700 Aluminiumerz)

241 (ca. 1.700 Aluminiumerz) Wasser: Ungefähr 57.410 Einheiten

Ungefähr 57.410 Einheiten Kobaltpaste: 82 (ca. 246 Erythrit)

82 (ca. 246 Erythrit) Fortschrittliche Servoks: 46

46 Partikelkondensatoren: 22

22 Komplexe Maschine: 8

8 Diamantinstaub: 14

14 Karbidschrott: 7

7 Industriepumpen: 8

Auch wenn viele Ressourcen benötigt werden, erklären wir euch, wo man am besten Farmen kann, um schon bald abzugeben.

Wasser

Um an die vielen Liter Wasser zu kommen, solltet ihr stets genügend Blutbeutel dabei haben. Immer wenn ihr in einen Kampf geratet, könnt ihr so eure Feinde in wertvolles Wasser verwandeln. Wie genau das geht, erfahrt ihr hier: Dune: Awakening Blutreiniger – So kommt ihr ganz einfach an Wasser

Noch besser und leichter geht das mit einem Fremen-Todesdestiller. Hier könnt ihr die Leichen eurer Feinde hineinlegen und deren Blut mittels Exsanguination gewinnen. Der Prozess dauert zwar eine Stunde pro Leiche, gibt aber viel mehr Wasser und läuft ganz automatisch auch in eurer Abwesenheit, während ihr die anderen Materialien erfarmt.

Aluminium

Während das Blut und die Leichen eurer Gegner in Wasser umgewandelt werden, solltet ihr euch um das Aluminium kümmern. Dafür setzt ihr euch am besten in euren Buggy, den ihr zuvor mit geeignetem Cutteray und ausreichend Platz im Kofferraum ausgestattet habt, und begebt euch zum östlichen Schildwall.

Folgt dort den Straßen und Wegen. Am Rand findet ihr immer wieder Aluminium-Vorkommen, die ihr einfach mit dem Wechsel auf dem Schützensitz (Taste „F“ gedrückt halten) und eurem Buggy-Cutteray abbauen könnt. Habt ihr keinen geeigneten Buggy mit Cutteray, nehmt auf jeden Fall euer Sandbike mit und upgradet, wenn möglich, den Inventarplatz des Bikes. Je mehr Platz ihr habt, desto seltener müsst ihr wieder zurück zu eurer Basis fahren.

Weitere Ressourcen

Kobaltpaste

Die Kobaltpaste ist eine der wichtigsten Gegenstände in Dune: Awakening und wird aus Erythrit-Kristallen gewonnen. Diese bekommt ihr nur in den Tiefen des Hagar-Risses in den Chome-Mineralgewinnungsanlagen. Dort leuchten sie rötlich pink und hängen an den Wänden.

Auch hier empfiehlt es sich, einen Buggy oder ein Sandbike mit großem Stauraum mitzunehmen. So erspart ihr euch viele Hin- und Rückwege. Wenn ihr genug Kristalle gesammelt habt, solltet ihr die Paste auf jeden Fall direkt herstellen, die Produktionsdauer ist etwas länger.

Fortschrittliche Servoks und Partikelkondensatoren

Beide dieser Items erhaltet ihr in den Teststationen in Dune: Awakening. Je nachdem wie viele der Dungeons ihr bereits besucht habt, könntet ihr die benötigte Menge sogar schon vorrätig haben.

Wir empfehlen euch immer, die Teststationen zu besuchen, damit ihr dort gleich etwaige Quests und Aufträge absolvieren könnt. Wollt ihr eine bestimmte Teststation farmen, respawnt diese nach etwa 45 Minuten. Falls ihr noch Wasser braucht, findet ihr dort viele Feinde zum Anzapfen.

Diamantinstaub und Karbidschrott

Das sind wohl die seltensten Items, für die ihr etwas mehr Anstrengung betreiben müsst, als bloße Farmrunden mit eurem Buggy. Begebt euch für die Ressourcen in das Gebiet Mysa Tarill.

Dort findet ihr in den Klippen und zwischen Gebäuden immer wieder Kisten. Diese haben eine gewisse Chance, Diamantinstaub und Karbidschrott zu lagern. Solltet ihr kein Glück haben, könnt ihr die benötigen Materialien auch beim Kreuzweg-Handelsposten für Solaris kaufen.

Komplexe Maschine und Panzerplatte

Diese Materialien habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits in eurem Lager liegen. Ihr erhaltet sie durch Kämpfe mit Feinden als Loot von den Gegnern oder findet sie in Lagern der Feinde.

Unser Tipp: Dort, wo große Maschinen stehen, ist es auch wahrscheinlicher, die Bauteile zu erhalten. Gegner, die sich am Lagerfeuer ausruhen, sollten also nicht euer Ziel sein. Diese Materialien lassen sich gut in der Sentinel-City zusammen mit der nächsten Ressource besorgen.

Industriepumpen

Die letzte Ressource, die noch fehlt, sind die Industriepumpen. Der beste Ort, um diese zu Farmen, ist die Sentinel-City im Gebiet „Östlicher Schildwall“. Dort findet ihr die Pumpen in Truhen. Beachtet aber, dass die Feinde dort keine einfachen Gegner sind und es in großer Zahl auf euch abgesehen haben.

Unser Tipp: Versucht die Gegner mit Fähigkeiten abzulenken und schnappt euch die Kisten, statt minutenlange Kämpfe zu vollziehen.

Habt ihr dort kein Glück, gibt es die Pumpen genau wie den Diamantinstaub und den Karbidschrott auch beim Händler im Kreuzweg-Handelsposten.

Sobald ihr alle Ressourcen zusammen habt, könnt ihr die Teile für den Ornithopter einfach an jedem Fahrzeug-Fabriktor herstellen und mittels Vehikel-Werkzeug zusammenschweißen. Vergesst nicht, genug Sprit einzupacken, wenn ihr die Lüfte von Arakis unsicher macht. Dune: Awakening besitzt ein verstecktes Feature, das euch bereits jeden Trip in GTA versüßt hat