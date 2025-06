Dune: Awakening Blutreiniger – So kommt ihr ganz einfach an Wasser

In Dune: Awakening müsst ihr regelmäßig trinken, um am Leben zu bleiben. Früh im Spiel gibt es nur wenige Möglichkeiten an Wasser zu gelangen. Wir erklären euch, wie ihr Blut mit einem Blutreiniger filtern könnt, um daraus Wasser herzustellen.

Was ist ein Blutreiniger? Der Blutreiniger ist ein Herstellungsapparat in eurer Basis, mit dessen Hilfe ihr Blut filtern könnt. Um ihn zu betreiben, braucht ihr zunächst eine Basis und Strom. Dann könnt ihr das Gerät ganz einfach mit dem Bauwerkzeug über das Baumenü platzieren. Wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, baut ihr den Blutreiniger dann an der zuvor ausgewählten Stelle.

Hier könnt ihr sehen, welche Klasse die beste Wahl für den Start in Dune: Awakening ist:

So reinigt ihr Blut im Spiel

Was wird benötigt? Damit ihr Blut filtern könnt, braucht ihr nicht nur den Blutreiniger in eurer Basis, sondern auch das entsprechende Werkzeug, um Blut zu erbeuten. Dafür müsst ihr sowohl den Blutextraktor als auch genügend Blutbeutel für die Aufbewahrung mit euch führen. Beide Items könnt ihr kostengünstig an einem Fabriktor herstellen.

Habt ihr beide Items, fehlt nur noch das Blut. Das kommt von den Feinden, die ihr überall auf Arrakis findet. Nachdem ihr diese im Kampf besiegt habt, könnt ihr den Blutextraktor auspacken und das Blut aus ihnen herausziehen.

Je besser euer Blutextraktor, desto höher der Ertrag.

Je besser euer Blutbeutel, desto mehr Blut kann das Item aufnehmen.

Mit euren vollen Blutbeuteln müsst ihr euch dann wieder auf den Weg zu eurer Basis machen. Dort angekommen entleert ihr die Blutbeutel im Menü des Blutreinigers und die Filterung beginnt. Der Filterungsprozess kann etwas dauern, weshalb ihr ihn am besten direkt startet, wenn ihr von eurem Abenteuer wieder Zuhause ankommt.

Hier seht ihr einen Blutreiniger bei der Arbeit.

Wie bekomme ich das Wasser? Der Blutreiniger filtert langsam das Wasser. Ihr könnt schon während des laufenden Prozesses direkt aus dem Gerät trinken. Dafür stellt ihr euch davor und haltet die Aktionstaste (E) gedrückt.

Wenn ihr das Wasser hingegen mitnehmen wollt, braucht ihr ein anderes, passendes Tragebehältnis. In Dune: Awakening gibt es dafür den sogenannten Literjon, der wie eine Trinkflasche fungiert und auch als Werkzeug für den Schnellgebrauch in die Aktionsleiste gelegt werden kann.

Wasser ist für die Charaktere in Dune: Awakening essenziell. Später im Spiel gibt es dann einfachere, automatisierte Prozesse, um die wertvolle Flüssigkeit zu gewinnen. Wenn ihr eure Basis schön einrichten wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall die Twitch-Drops sichern: Dune: Awakening – Alle Twitch Drops, die ihr derzeit erhalten könnt