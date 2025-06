Dune: Awakening – Gibt es Twitch Drops?

Ihr wollt euch exklusive Items für Dune: Awakening sichern? Ob es zum Launch am 10. Juni 2025 passende Twitch Drops gibt und wie ihr sie dann einlösen könnt, erfahrt ihr hier.

Was sind Twitch Drops und wie erhalte ich sie? Über Twitch könnt ihr euch exklusive Items für eure Spiele sichern, wenn ihr einigen Streamern beim Zocken zuschaut. Diese müssen dafür „Drops“ aktiviert haben.

Habt ihr eine gewisse Zeit zugeschaut, werden euch diese Drops für euren Account angerechnet, um sie dann im Spiel einlösen und nutzen zu können. Alle Infos dazu, welche es derzeit gibt und wie ihr sie einlöst, lest ihr hier.

Gibt es derzeit Twitch Drops für Dune: Awakening? Nein, derzeit gibt es keine Twitch Drops für Dune: Awakening. Allerdings wurde bereits angekündigt, dass es welche zum Release in Form von Bausets geben wird (via YouTube). Es lohnt sich also, die Augen offenzuhalten.

Sobald es neue Informationen dazu gibt, findet ihr sie aber hier.

Twitch Drops einlösen

Wie erhalte ich die Twitch Drops? Sobald Twitch Drops verfügbar sind und ihr sie erhalten habt, könnt ihr sie folgendermaßen auf den unterschiedlichen Plattformen einlösen:

PlayStation

Öffnet den PlayStation Store und wählt euer Profil am oberen Rand des Bildschirms aus. Wählt Code einlösen aus. Gebt euren 12-stelligen Code ein und wählt Fortfahren aus. Ihr habt jetzt die Items erhalten.

Steam

Öffnet Steam auf dem PC und melde dich mit deinem Profil an. Klicke in der Menü-Leiste auf Spiele . Wähle Ein Produkt auf Steam aktivieren . Folge den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Items freizuschalten.

Xbox

Klicke den Xbox-Button, um das Menü zu öffnen und wähle den Store. Öffne das Seitenmenü und wähle Einlösen . Gebt den 15-stelligen Code ein, klickt auf Weiter und folgt den Schritten.

