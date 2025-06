Dune: Awakening besitzt ein verstecktes Feature, das auch die GTA-Reihe besonders macht

Das MMORPG The Elder Scrolls Online durfte ihren neuen Trailer "Tales of Tamriel" beim Xbox Games Showcase 2025 präsentieren.

MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren

Starkes Vorbild : Dune: Awakening wandelt damit auf den Spuren einer der größten Blockbuster-Reihen, die ebenfalls für ihr vielfältiges Radio-Programm bekannt ist: GTA. Und genau wie bei Grand Theft Auto gibt’s die Radio-Sender von Arrakis leider nur in der englischen Sprache. Was ihr sonst noch zum neuen Survival-MMO von Funcom wissen müsst, erfahrt ihr hier: Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC von Dune: Awakening .

Vor einer Niederlage in Dune: Awakening solltet ihr euch besonders in Acht nehmen, denn sie ist fataler als die anderen

Was ist das für ein Feature? In Dune: Awakening versteckt sich ein umfassendes Radio-Programm, das ihr jederzeit aktivieren oder deaktivieren könnt. Wie? Nun, indem ihr die Taste „N“ drückt. So gelangt ihr zum sogenannten KOMNET, das ein ausführliches Ereignisprotokoll, eine Übersicht der Übertragungskanäle und eben auch das Radio bietet.

Die Entwickler von Dune: Awakening haben enormen Aufwand in das Design der Welt des neuen Survival-MMOs gesteckt. An einem stimmungsvollen Feature wird das besonders deutlich, und die meisten Spieler dürften es bislang nicht einmal entdeckt haben.

