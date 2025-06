Dune: Awakening kündigt private Server zu Release an, doch ganz alleine könnt ihr nicht bleiben

Schaut euch hier den Teaser zur 2. Staffel von One Piece auf Netflix an.

Was im ersten Moment genau so klingt, als würde es PvE-Spielern ein alternatives Endgame beschaffen, stellt sich nun doch nur als Light-Version eines richtigen privaten Servers heraus. Wie das Endgame wirklich wird und warum es nicht nur etwas für PvP-Fans ist, erfahrt ihr hier: Entwickler von Dune: Awakening erklären, warum ihr keine Angst vor anderen Spielern haben müsst, auch wenn PvP ein wichtiger Teil des Spiels ist

Wer also davon geträumt hat, das PvP-lastige Endgame mit einem Privat-Server in ein PvE-Spiel ohne Gefahr zu verwandeln, wird enttäuscht.

Zum Release am 5. Juni werden bei mehreren Anbietern Server zur Miete zur Verfügung stehen, die Spieler mieten können. Wer einen Server mietet, kann dabei auch einige Einstellungen treffen, die auf offiziellen Servern nicht möglich sind. So können Servereigentümer Sicherheitszonen vollständig deaktivieren und dadurch überall auf der Karte PvP anschalten.

Was haben die Entwickler angekündigt? Die Entwickler von Dune: Awakening haben kurz vor Release privat Server angekündigt (via Steam ). Bislang hatten die Entwickler immer betont, daran zu arbeiten und die privaten Server nach dem Start nachzureichen, jetzt scheinen sie es doch vor dem Start geschafft zu haben.

