Neues MMO zu Dune bricht eigenen Rekord, klettert die Top 10 auf Steam hoch

Wie hoch der neue Spielerrekord von Dune: Awakening wird, zeigt sich wohl am nächsten Wochenende, wenn dann die meisten Spieler Zeit für die Welt von Arrakis haben. Wie der Release gelaufen ist, könnt ihr in unserem Live-Ticker nachlesen: Dune: Awakening Release im Live-Ticker: Alles zum Serverstatus, möglichen Warteschlangen und Ankündigungen

Was ist das für ein Spiel? Dune: Awakening ist ein Survival-MMO im Dune-Universum. Neben den Survival-Elementen, die den eigenen Charakter durch immer neue Werkzeuge und Tools vom gestrandeten Weltraumbettler zum aufstrebenden Aristokraten machen, bietet Dune: Awakening auch MMO-Aspekte wie ein Auktionshaus, Regionen mit Hunderten Spielern und ein Politiksystem, in dem sich Gilden miteinander messen können.

Vor einer Niederlage in Dune: Awakening solltet ihr euch besonders in Acht nehmen, denn sie ist fataler als die anderen

Wie lief der Headstart von Dune? Das Survival-MMO von Funcom war bereits seit Donnerstag im Headstart auf Steam verfügbar, solange man die Deluxe- oder die Ultimate-Edition gekauft hat. Hier konnte das Survival MMO am Sonntag einen Rekord mit 117.087 gleichzeitigen Spielern aufstellen (via SteamDB ).

