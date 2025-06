Streamer spielt sich in CS2 vom niedrigsten Rang hoch, gewinnt 68 Matches – Kritiker sagen: Das ist ohne Cheats nicht möglich

Ein Streamer will auf Twitch beweisen, dass es die „Elo-Hölle“ in Counter-Strike 2 nicht gibt. Nachdem er 68 Matches in 2 Tagen gewann, wird er des Cheatens beschuldigt.

Um wen geht es? Der Streamer Josiah „JoJo“ Jimenez (24) hat sich auf Twitch einer besonderen Herausforderung gestellt. Er wollte beweisen, dass es die sogenannte „Elo-Hölle“ in Counter-Strike 2 nicht gibt.

JoJo ist semi-professioneller Counter-Strike-Spieler, der in seiner Laufbahn für verschiedene Teams an unterschiedlichen Wettbewerben- und Qualifikationsturnieren teilgenommen hat. Auf diese Weise verdiente der 24-Jährige rund 5.600 US-Dollar (via Liquipedia).

Streamer erspielt 20.000 Elo in 49 Stunden

Was genau war das für eine Herausforderung? In kompetitiven Videospielen wird oftmals von der sogenannten Elo-Hölle gesprochen. Damit beschreiben Spieler, dass sie beispielsweise aufgrund schlechter Mitspieler auf einem Rang feststecken, der unterhalb ihres angeblichen Könnens liegt.

JoJo wollte in einem Speedrun beweisen, dass es diese Elo-Hölle in Counter-Strike 2 nicht gibt und er sich solo auf 20.000 Elo im Premier-Matchmaking hochspielen kann – angefangen vom niedrigsten Rang des Spiels. Dieser Herausforderung stellte er sich live in einem Stream auf Twitch, der erst enden durfte, wenn das Ziel erreicht ist.

Um anderen Spielern nicht auf dem Weg zum niedrigsten Rang ihre Matches zu ruinieren, spielte er sich zuvor mit 4 Freunden in einem vollständigen 5er-Trupp nach unten. Den Weg nach oben stellte er sich jedoch allein.

So lief die Herausforderung: JoJo schaffte die Herausforderung. Er gewann innerhalb von 49 Stunden starke 68 von insgesamt 74 gespielten Matches. Dabei erreichte er eine K/D von 2,4 und eine aufgerundete Siegrate von 92 %. Nach seinem finalen Sieg zeigte er sich erschöpft und freute sich, etwas Schlaf nachzuholen.

Gamer sind überzeugt, das geht nur mit Cheats

Wie reagierte die Community: Ein Teil der Community reagierte mit Skepsis und Kritik. Einige Spieler sind überzeugt, diese Siegrate sei solo nur mit Cheats möglich, andere glauben, er muss Glück mit seinen zufälligen Mitspielern gehabt haben oder war einfach nicht solo.

„Der Typ ist ein offensichtlicher Cheater.“ – via X

„Wenn er das solo gemacht hat, ist er ein Cheater.“ – via X

„Am cheaten oder hat mit Freunden gespielt, war definitiv nicht solo.“ – via X

Einige kritisieren zudem, dass er während der Herausforderung anderen Spielern den Spaß ruiniert habe, weil er auf seinem Weg nach oben gegen Spieler gespielt habe, die deutlich unter seinem Niveau sind.

Es gibt aber auch Kommentare, die ihm den Erfolg glauben und die 20.000 Elo nicht viel finden. JoJo selbst sagte auf unsere Nachfrage zu den Cheating-Vorwürfen: „Wenn Leute denken, dass man Cheats benötigt, um auf 20k Elo zu kommen, sind sie schrecklich.“

