DrDisrespect möchte, dass Twitch „seinen Fehler korrigiert“ und seinen permanenten Bann aufhebt, aber sogar xQc lacht ihn aus

Weiter führt xQc aus, er habe das Gefühl, dass viele Leute einen Fehler machen, ihn aber nicht einsehen oder zugeben würden, weil er nicht rechtlich geahndet wurde. Der Fehler an sich sei aber groß genug, sodass es am Ende egal sei, ob man auch für den Fehler verurteilt worden ist.

Wie reagiert xQc darauf? Der Kick-Streamer xQc gab seine Meinung zu dem Tweet in seinem Livestream ab (via YouTube ). Sein erster Gedanke dazu: „Er trollt nur. Es gibt keine Chance, dass er das wirklich glaubt.“

Was will DrDisrespect? Auf X schreibt DrDisrespect unter seinem Klar-Account als Guy Beahm, dass, obwohl die Dinge mit Twitch geklärt seien, die Plattform ihren „Fehler korrigieren“ und ihn entbannen sollte.

