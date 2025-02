Deutsches MMORPG spielt sich wie Diablo in einer der bekanntesten Fantasy-Welten, startet jetzt eine neue Season

Da die Reviews nach Einführung des Season-Systems gestiegen sind, lässt sich darauf hoffen, dass Drakensang Online bald mehr Updates bekommt. Es gibt allerdings schon seit Jahren die Kritik, dass schlicht nicht genug nachgeliefert wird. Falls ihr etwas moderneres sucht, gibt es gerade das Koop-Rollenspiel von Warhammer im Sale: Das Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam ist gerade so günstig wie nie, führt euch für 28 Euro in die düstere Welt ein

Das Studio wurde bereits 2016 vom chinesischen Konzern Youzu Interactive gekauft, welches 2020 mit einem Gift-Mord Schlagzeilen gemacht hat . Auf Steam hat Drakensang Online eine Bewertung von 73 % in den kürzlichen Reviews und in den letzten Monaten im Schnitt 100 Spielern (via steamcharts , Stand: 21. Februar 2025). Dazu kommen Spieler des eigenständigen Clients.

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Vor fast 14 Jahren ist mit Drakensang Online ein deutsches MMORPG in der Welt von Das Schwarze Auge erschienen. Nach dem Release auf Steam einer Umstellung auf ein Season-Modell wie in Diablo hat das Team nun die zweite Saison mit neuen Inhalten veröffentlicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to