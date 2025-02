Das Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam ist gerade so günstig wie nie, führt euch für 28 Euro in die düstere Welt ein

Vor etwas über einem Jahr ist mit Rogue Trader ein klassisches Computer-Rollenspiel in der Welt von Warhammer 40.000 auf Steam erschienen. Jetzt gibt es das Spiel gerade im Sale zum historischen Tiefpreis – und wer den Game Pass besitzt, kann sogar ohne Aufpreis zocken.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in Warhammer 40.000: Rogue Trader einen Freihändler, einen vom Imperator auserwählten Herrscher, der das Imperium vergrößern soll.

Das Spiel orientiert sich am gleichnamigen Rollenspiel-Regelwerk, bietet euch Klassen, rundenbasierte Kämpfe und natürlich haufenweise Story. Ihr bekommt ein Spiel wie Baldur’s Gate 3, nur eben in der Welt von Warhammer 40.000.

Rogue Trader bietet rund 100 Stunden an Spielzeit für einen einzigen Durchgang und Wiederspielwert durch unterschiedliche Enden und Entscheidungen. Gerade ist das Spiel so günstig wie nie.

Hier bekommt ihr Rogue Trader gerade günstiger: Im aktuellen Sale auf Steam kostet Rogue Trader nur 27,49 statt 49,99 Euro und ist damit auf einem historischen Tiefpreis auf der Plattform (via steamdb). Ihr habt allerdings nur bis zum 24. Februar Zeit.

Auch der erste DLC, Void Shadows, ist mit 13,99 Euro gerade 20 % günstiger, liefert eine neue Klasse, eine neue Begleiterin und etwa 20 weitere Stunden Spielzeit. Achtet nur darauf, dass ihr nicht versehentlich das Voidfarer Pack kauft – das sind lediglich kosmetische Items.

Außerdem haben die Entwickler Owlcat heute, am 20. Februar, angekündigt, dass das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar ist. Wer also ohnehin den Game Pass hat, kann das Spiel ohne weitere Kosten spielen. Wer ohnehin nur plant, einen Durchgang zu zocken, kann hier einen Monat für zwischen 11,99 und 17,99 (je nach Version) abonnieren und bekommt Rogue Trader so nochmal günstiger.

Rogue Trader hat schon den zweiten großen DLC parat

Das Rollenspiel bietet haufenweise Details, die es zu entdecken gilt, und lebt vor allem von der grimmigen Geschichte, die es erzählt, sowie von den vielschichtigen Begleitern, die euch auf den Reisen beistehen.

Ihr macht selbst eine Entwicklung durch und lernt dabei die Welt von Warhammer kennen. Rogue Trader ist damit eines der besten Spiele, um in Warhammer einzusteigen – denn ihr lernt schnell, dass es ein klares „Gut und Böse“ hier nicht gibt.

Dazu arbeitet Owlcat bereits am nächsten DLC für das Spiel: Lex Imperialis. Dort wird es einen weiteren, neuen Begleiter geben. Diesmal lernt ihr ein Mitglied der Adeptus Arbites kennen, also einen Gesetzeshüter von einer Organisation, die fast so mächtig ist wie die Inquisition.

Wann genau Lex Imperialis erscheinen wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Der Season Pass deutet allerdings auf einen Release noch im Frühjahr 2025 hin.

Wenn ihr auf rundenbasierte Spiele und Warhammer steht, aber mehr nach Fantasy als nach Science-Fiction sucht, solltet ihr euch Total War: Warhammer ansehen. Das Strategiespiel ist zum Geburtstag gerade ebenfalls auf Steam runtergesetzt – landet aber in der Kritik: Eines der besten Warhammer-Spiele auf Steam zeigt zum Geburtstag einen Trailer, enttäuscht tausende Fans