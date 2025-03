Dragon Ball Super zeigt mit einem neuen Bild, wie episch es weitergeht, und die Fans sind sicher: Toriyama wäre stolz

Nach genau einem Jahr Pause wird der Manga von Dragon Ball Super endlich fortgesetzt. Der neue Mangaka Toyotarou zeigt mit dem neuen Cover, was er auf dem Kasten hat.

Was ist auf dem Cover vom neuen Band zu sehen? Das nächste Band, das zu Dragon Ball Super erscheint, trägt die Nummer 24. Und das Cover zeigt eindrucksvoll, wie es mit der Story weitergeht.

Auf dem Bild sind nämlich Son-Goku und seine engen Vertrauten in ihren stärksten Formen zu sehen:

Son-Goku mit seinem Ultra Instinct

Vegeta mit seinem Ultra Ego

Son-Gohan zeigt sich in seiner Beast-Form

Den Namekianer sehen wir als Orange Piccolo

Broly ist mit seiner grünen Haarfarbe zum Legendären Super-Saiyajin (LSSJ) geworden

Das neue Cover von Band 24 von Dragon Ball Super, via X.

Durch das Cover wird erstmals bestätigt, dass der LSSJ endlich Teil der offiziellen Story ist. Bislang hatte er nur Auftritte in Ablegern, die non-canon waren.

Wie könnte es weitergehen? Dadurch, dass die aktuell stärksten Kämpfer von der Erde alle in ihrer besten Form zu sehen sind, könnte sich ein großer Kampf andeuten, der all die Saiyajins und Namekianer an ihre Grenzen bringt.

Andererseits könnte es eine Anspielung darauf sein, dass in den Kapiteln im 24. Band ein großer Trainingskampf zwischen den Beteiligten entsteht. Doch hier sind weder Ultra-Ego-Vegeta noch Orange Piccolo dabei.

Orange Piccolo und Beast Gohan gibt es im neusten Kinofilm von Dragon Ball Super zu sehen:

Erste Inhalte zum neuen Manga stehen fest

Was weiß man bereits zum 24. Band? Die ersten Kapitel von Band 24 stammen noch alle aus der Zeit, in der Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball, gelebt hat. Hier liefern sich Son-Goku und Son-Gohan ein spannendes Duell, bei dem Gokus Sohn sogar seinen Vater besiegt (via Dragon Ball Wiki).

Daraufhin geht es mit einem One-Shot weiter, der sich um Trunks und Son-Goten in ihren Teenagerjahren dreht. Sie entdecken ihre Leidenschaft für ihr Idol und werden selbst zu Superhelden – oder eher Putzhelden.

Der 24. Band wird also noch keinen völlig neuen, größeren Story-Arc beinhalten. Sollten die Zeiträume beibehalten werden, die es vor Toriyamas Tod gab, könnte der neue Arc entweder im August oder im Dezember 2025 erscheinen.

Wieso wäre Toriyama stolz? Toyotarou tritt die Nachfolge von Toriyama an und hat sogar seinen eigenen Manga beendet, um sich voll und ganz auf Dragon Ball Super zu konzentrieren. Viele User auf X sind begeistert von dem Bild und sind sich sicher, dass sein Lehrmeister stolz auf ihn wäre.

Besonders emotional ist es, dass der Manga nur wenige Wochen nach dem ersten Todestag von Toriyama weitergeht. Der Mangaka starb am 1. März 2024, der 24. Band erscheint am 4. April 2025. Das ist übrigens genau 1 Jahr nach dem Release von Band 23.

Es könnte allerdings sein, dass es nicht mehr viele Bände von Dragon Ball Super geben wird. Denn die Story befand sich schon zu Toriyamas Lebzeiten kurz vor dem Ende: Dragon Ball Super könnte trotz Nachfolger für Toriyama bald enden, befindet sich kurz vor dem offiziellen Ende der Story