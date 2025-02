Der Manga zu Dragon Ball geht ohne seinen Schöpfer weiter, aber die neue Story ist nur eine Woche lang verfügbar

Endlich gibt es ein erstes Lebenszeichen zum Manga von Dragon Ball! Toyotarou veröffentlichte eine neue Skizze zu einem One-Shot, der sich um zwei Saiyajins dreht.

Was hat es mit der Skizze auf sich? In den Weekly Dragon Ball News wurde eine Skizze von Toyotarou gezeigt. Toyotarou hat den offiziellen Manga von Dragon Ball Super übernommen, nachdem der Schöpfer Akira Toriyama verstarb.

In der Skizze sind Trunks und Son-Goten in ihren Teenagerjahren zu sehen (via YouTube). Die beiden starren wie gebannt auf den Fernseher, auf dem ein Videospiel von Clean God zu sehen ist. Dabei handelt es sich um eine Superheldenfigur, den die beiden Saiyajins wortwörtlich vergöttern.

Die Skizze ist ein erster Teaser zu einem One-Shot, der am 20. Februar 2025 erscheinen soll. Die Story soll dann nur für eine Woche erhältlich sein, vermutlich auf der offiziellen Seite. Parallel wird der One-Shot im V-Jump-Magazin zu lesen sein. Am 13. Februar soll es weitere Informationen dazu geben.

Im letzten Arc von Dragon Ball Super stand Son-Gohan im Zentrum des Geschehens:

Neuer One-Shot erweitert die Story von Dragon Ball Super

Wie passt der One-Shot zum offiziellen Manga? Der One-Shot beleuchtet, wie die beiden Saiyajins zu ihren Alter-Egos gekommen sind. Es ist somit ein Prequel des aktuellen Arcs von Dragon Ball Super.

Der Clean God ist der Grund dafür, wieso die beiden eine Superheldenidentität annehmen, ähnlich wie damals Son-Gohan als Saiyaman. Trunks und Son-Goten schlüpfen in ihre Uniform und nennen sich Saiyaman X-1 und Saiyaman X-2. Ihre Techniken haben sie nach ihrem Idol, dem Clean God, benannt.

Die Story ist dabei der erste größere Fokus auf die beiden Saiyajins. Wir erleben einige Slice-of-Life-Momente aus ihrer Schulzeit und wie sie ein unbeschwertes Leben führen. Hier geht es weniger um hartes Training und Kämpfe gegen Götter, sondern um normale, alltägliche Dinge.

Wieso gibt es erst jetzt eine Fortsetzung des Mangas? Nach dem Tod von Schöpfer Akira Toriyama musste vermutlich zunächst organisatorisch geklärt werden, wie es mit dem Manga weitergeht. Es stand zwar fest, dass Toyotarou den Manga übernimmt, doch er musste erst den Tod seines geliebten Mentors verarbeiten und seinen eigenen Manga beenden.

Zudem soll es einen Rechtsstreit hinter den Kulissen gegeben haben. Da der Manga jetzt wieder an Fahrt aufnimmt, könnte es sein, dass der Start eines neuen Arcs von Dragon Ball Super endlich in greifbarer Nähe ist.

Neben dem offiziellen Manga gibt es viele Spin-offs zu Dragon Ball. Einer dieser Geschichten ist ein Isekai, in dem ein Dragon-Ball-Fan in der Welt des Mangas wiedergeboren wird – allerdings als sein Lieblingscharakter: Es gibt einen Isekai zu Dragon Ball, in dem ein Fan in die Welt von Son-Goku wiedergeboren wird