Es gibt einen offiziellen Manga zu Dragon Ball, in dem ein Fan in die Welt von Son-Goku wiedergeboren wird

In einem Spin-off-Manga zu Dragon Ball könnt ihr die Geschichte rund um den Saiyajin wieder von vorne erleben. Doch dieses Mal aus der Sicht eines Kollegen von Son-Goku.

Was ist das für ein Manga? Der Manga Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha verrät bereits, dass es sich bei dem Spin-off um einen Isekai handelt. Das sind Geschichten, in der Personen aus der echten Welt in einer alternativen Geschichte oder einem anderen Universum wiedergeboren werden.

Die Story des Mangas beginnt mit einem Dragon-Ball-Fan, der durch einen Treppensturz unglücklich stirbt. Der Junge wird in die Welt von Dragon Ball wiedergeboren, allerdings als Yamchu. Dadurch, dass er das Wissen aus seinem früheren Leben mitgenommen hat, weiß er bereits, welche Dinge in Dragon Ball als Nächstes passieren. Das nutzt er aus, um bestimmte Handlungen zu beeinflussen.

So schafft er es beispielsweise, beim Training vom Herrn der Schildkröten zu landen – zusammen mit Son-Goku. Dadurch, dass er schon so früh wichtige Kampferfahrungen sammeln konnte, verhindert er auch seinen Tod durch die Explosion eines Pflanzenmannes und wird zu einem noch stärkeren Kämpfer.

Aktuell geht der Anime mit Dragon Ball Daima weiter:

Fan bekommt die Chance, seinen Traum vom Manga zu erfüllen

Wie kam er zustande? Der Manga stammt nicht direkt von Akira Toriyama, sondern von Dragon Garow Lee. Er ist ein selbstständiger Mangaka, der seine Werke eigenständig veröffentlicht. Bis 2016 zeichnete er nur Fan-Art zu Dragon Ball, doch 2017 konnte er seinen ersten offiziellen Manga zu Yamchus Isekai veröffentlichen.

Lee wurde nämlich vom Verlag selbst auserwählt, um seine Story zu veröffentlichen. Shueisha besitzt nämlich eine eigene Abteilung namens Dragon Ball Room, der jungen Talenten erlaubt, ihre eigenen Geschichten als offiziellen Manga umzusetzen.

Die Abteilung gibt es seit 9 Jahren und wurde von Akira Toriyama, dem Schöpfer von Dragon Ball, genehmigt.

Ist der Manga ein Teil der offiziellen Geschichte? Der Spin-off-Manga spielt zu verschiedenen Zeiten aus dem offiziellen Dragon-Ball-Manga und ist offiziell beim Shueisha-Verlag erschienen, sogar zeitgleich mit der 4. Ausgabe von Dragon Ball Super.

Trotzdem ist die Story kein offizieller Teil der Geschichte, da sie nicht direkt von Akira Toriyama oder seinem Nachfolger Toyotarou stammt. Doch es ist lustig zu sehen, wie sich ein Fan von Dragon Ball in der Welt anstellen würde, wenn er weiß, was als Nächstes passiert.

Durch das Vorwissen des Fans konnte er den Tod vom Yamchu verhindern. Ein MMORPG erklärte übrigens, wie es mit Son-Goku und Vegeta zu Ende geht. Die beiden töten sich nämlich bei einem ultimativen Showdown im Weltall: Ein MMORPG zu Dragon Ball erklärte vor 14 Jahren, wie Son-Goku und Vegeta endgültig sterben