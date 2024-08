Son-Goku und Vegeta können sich in Dragon Ball öfter wiederbeleben – Ein MMORPG verriet, wie sie endgültig umkommen

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Doch vielen Fans im Reddit-Forum zufolge würde der Tod perfekt zu Son-Goku und Vegeta passen. User Windstorm72 liebt beispielsweise all die Lore, die in Dragon Ball Online erzählt wurde. User oddyholi findet, dass die Story genau so enden sollte.

Ihr Kampf lief so heftig ab, dass sich die beiden gegenseitig in einer Explosion töteten. Ihr Tod, der vermutlich durch zahlreiche Energieattacken ausgelöst wurde, war auf der Erde noch einige Jahre später als Supernova zu sehen.

Dabei folgten Spieler der Story, die nicht zum offiziellen Canon von Dragon Ball dazugehört. Doch Spieler konnten so erfahren, was eigentlich mit Son-Goku und Vegeta passierte, als sie endgültig starben und nicht mehr wiederbelebt werden konnten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to