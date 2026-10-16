Der neue Anime zu Dragon Ball entfernt klammheimlich einen legendären Saiyajin, vor dem sich sogar Freezer fürchtete

Eine neue Anime-Serie zu Dragon Ball Super ist gestartet, welche die Serie nochmal neu erzählt. Schon in der ersten Folge entfernt die Serie einen mysteriösen Saiyajin.

Nochmal Dragon Ball Super? Am 11. Oktober ist die erste Folge von Dragon Ball Super: Beerus gestartet. Das ist ein Remake von Dragon Ball Super, das selbst auf den Filmen Battle of Gods und Resurrection F basierte. Wie damals Dragon Ball Kai soll auch die neue Serie eine kürzere, optimiertere Erfahrung bieten, mit weniger Lückenfüllern.

Das merkt man bereits in der 1. Folge, die einige Aspekte schneidet. Dabei ändert sie aber auch eine wichtige Vision von Gott Beerus.

Achtung: Im folgenden Beitrag gibt es leichte Spoiler zur 1. Folge von Dragon Ball Super: Beerus.

Video starten Dragon Ball Super Beerus zeigt den Anfang des Animes in neuem Gewand Autoplay

Wo bleibt Yamoshi?

Was sieht Beerus in der neuen Serie? Die Serie schneidet bereits in der ersten Folge einige Filler-Aspekte raus, etwa den Familien-Tag von Vegeta. In der ersten Folge sieht man auch schon Beerus, der eine Vision vom Super Saiyajin Gott hat, nachdem er die Zerstörung eines Planeten sieht.

Im Anime von 2015 war das aber noch anders. Damals sah Beerus in seiner Vision keine direkte Silhouette und erst später erkannte man eine, die eine spitzere Frisur hatte, nicht die von Goku. Seine ursprüngliche Vision war der Grund, warum Beerus nach dem Super Saiyajin Gott sucht. Dabei ging man davon aus, dass es sich um Yamoshi gehandelt habe, den ersten Super Saiyajin.

In einem Q&A (via kanzenshuu.com) von 2017 sagte der verstorbene Akira Toriyama: Beerus hat wahrscheinlich in seinem prophetischen Traum Hinweise auf Yamoshis Geist aufgeschnappt. Yamoshi war laut des Interviews auch der erste Super Saiyajin, also der Grund für die Legende, vor der sich Freezer so gefürchtet hat.

Im selben Q&A erklärte Toriyama, dass Yamoshis Geist nach seinem Tod nach 6 gutherzigen Saiyajin gesucht hat, um die Gott-Form zu suchen.

Was ändert die Silhouette von Goku? Durch den Geist von Goku wirkt diese Szene jetzt mehr wie eine Vorhersehung in die Zukunft als eine Vision über die Kraft allgemein. In derselben Szene sieht man dann noch ein kurzes, vages Bild, bei dem man Silhouetten von Beerus und Goku im Kampf sieht.

Ob man Yamoshi aus dem Dragon-Ball-Kanon kickt, ist aber unklar. Denn diese ominöse Figur hatte ohnehin nie eine große Rolle und war mehr eine Legende, aus der Fans unzählige Theorien gesponnen haben. Dass man diese Figur nicht allzu sehr in die Story verwebt, zeigte auch der Film Dragon Ball Super: Broly. Dort sieht man, wie Vegeta die Form erreicht hat, aber ganz ohne das Ritual von 6 gutherzigen Saiyajin.

Zudem sollte man festhalten, dass Yamoshi nie mit Namen in den Animes erwähnt wird, nur im Interview von Toriyama. Ob er jemals eine größere Rolle spielen wird, kann man also bezweifeln.

Habt ihr die erste Folge von Dragon Ball Super: Beerus gesehen und wie fandet ihr sie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Fans von Dragon Ball können sich nächstes Jahr auch auf ein neues Spiel freuen: Das neue Rollenspiel zu Dragon Ball hätte fast MMO-Klassen bekommen, doch will jeder von euch wie Son-Goku sein



