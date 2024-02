Dragon Ball: Der wohl mächtigste Super-Saiyajin war nie zu sehen – Selbst Freezer fürchtete sich vor ihm

Eine Frage, die sich viele Fans von Dragon Ball über die Jahre hinweg immer wieder gestellt haben, lautet: Wer war der mächtige, erste Super-Saiyajin, vor dem selbst Freezer zittert? Der Schöpfer der Manga-Reihe hat sich schließlich dazu geäußert.

Wer ist der dieser mächtige Super-Saiyajin? In der originalen Manga-Reihe des Erfinders von Dragon Ball, Akira Toriyama, wird der legendäre, erste Super-Saiyajin erwähnt. Darin heißt es, dass der mysteriöse Kämpfer es mit jedem Krieger im Universum aufnehmen könne.

Aus diesem Grund hat sogar Freezer Angst vor ihm. Wer genau dieser Krieger ist, blieb aber offen. Über die Jahre hinweg haben sich Fans mit der Frage beschäftigt, wer sich hinter der Identität des legendären Super-Saiyajin verbergen könnte.

Einige Fan-Theorien vermuteten, dass es Broly oder Goku selbst sein könnten. Letzterer hat in Dragon Ball eine besondere Form, wie ein Fan entdeckte.

Erst als Akira Toriyama in einem Interview das Geheimnis rund um den ersten Super-Saiyajin lüftete, herrschte endlich Klarheit.

Hier seht ihr den Trailer zur kommenden Serie Dragon Ball DAIMA:

Die Figur ist tief in der Lore verwurzelt

Was hat Akira Toriyama über die Figur erzählt? In einem Interview (via kanzenshuu.com) ging der Schöpfer von Dragon Ball näher auf die Figur des legendären Super-Saiyajin ein.

Es handelt sich nicht um Broly oder Goku, sondern um einen alten Krieger namens Yamoshi. Er wäre der erste Saiyajin gewesen, der die Form des Super-Saiyajijn erreicht hätte. Das wäre dadurch erreicht worden, dass Yamoshi und fünf seiner Kameraden eine Rebellion begannen. Innerhalb dieses Konflikts wäre er aber in Bedrängnis geraten, worauf er sich zum allerersten Mal in einen Super-Saiyajin verwandelt habe.

Was geschah mit Yamoshi? Obwohl der Krieger in seiner Form als Super-Saiyajin sehr stark war, wurde Yamoshi schließlich besiegt, weil ihm die Kraft ausging. Sein Körper starb, doch sein Geist lebte weiter.

Aus diesem Ereignis entstand also der Mythos des legendären Super-Saiyajin. Dieser Mythos besagt, dass die Seele des Kriegers im Universum verstreut ist, und darauf wartet, dass sechs Saiyajin mit reinem Herzen diesen Super-Saiyajin-Gott herbeirufen.

Es ist also eine durchaus spannende Geschichte, die es wert wäre, in aller Ausführlichkeit im Rahmen von Manga oder Anime erzählt zu werden. Dass die Identität dieser Figur so lange ein Mysterium war, zeigt außerdem, dass das Universum von Dragon Ball noch immer viele Geheimnisse bereithält. Der Schöpfer der Reihe hat sein eigenes Design des Super-Saiyajin 4 gezeichnet.