Der neue Autor von Dragon Ball zeigt mit neuem Manga, welcher Bösewicht genauso stark ist wie Son-Goku

Das neue Cover des kommenden Mangas zu Dragon Ball ist das Erste, das von Toyotaro designt wurde, dem Nachfolger des Schöpfers der Reihe. Er verrät in einem Interview, warum er dieses Bild gezeichnet hat – und was es für das Power-Level bedeutet.

Um welches Cover geht es? Nach einer langen Pause, die es durch den Tod von Akira Toriyama gab, geht Dragon Ball Super endlich weiter. Der 24. Band erschien am 4. April 2025 in Japan und zeigt auf seinem Cover 5 mächtige Krieger in ihrer stärksten Form:

Son-Goku mit seinem Ultra Instinct

Vegeta mit seinem Ultra Ego

Son-Gohan in seiner Beast-Form

Den Namekianer sehen wir als Orange Piccolo

Broly ist mit seiner grünen Haarfarbe zum Legendären Super-Saiyajin (LSSJ) geworden

In einem Interview fragte Toyotaro seine Interview-Partnerin, ob sie nicht wissen wolle, wer der stärkste der Krieger sei. Mit dem Cover habe er die Rivalität der Truppe zeigen wollen. Er habe wie verrückt an dem Bild gearbeitet und glaube nicht, dass er in Zukunft wieder so viel Zeit in eine Zeichnung stecken wolle.

Doch es gäbe noch einen weiteren Kämpfer, der genauso stark ist wie die anderen. Toyotaro verrät, welcher ikonische Bösewicht damit gemeint ist.

Den Arc des letzten Bandes von Dragon Ball Super gibt es auch als Film:

Ein Bösewicht ist genauso stark wie Son-Goku und die anderen

Um welchen Bösewicht geht es? Wer den Manga-Band umdreht, sieht Black Freezer auf der Rückseite. Dabei handelt es sich um die stärkste Form des Bösewichtes, bei der er sich teilweise schwarz verfärbt.

Dem Mangaka zufolge hat er sich für die schwarze Farbe entschieden, weil die schwarze Kreditkarte über der goldenen stehen würde, so wie die schwarze Form von Freezer über seiner goldenen stünde (via Dragon Ball Official). Toyotaro verrät dazu:

Wie ich schon sagte, wollte ich die Rivalität zwischen den Fünf darstellen, und daraus ist diese Coverillustration entstanden. Ich habe wie verrückt an diesem Cover gearbeitet, und ich glaube nicht, dass ich in Zukunft noch einmal so viel Zeit für ein Cover aufwenden werde. Außerdem ist auf der Rückseite der Schwarze Freezer zu sehen, der auch Teil der Diskussion über die Machtverhältnisse ist. Toyotaro, via Dragon Ball Official

Freezer hat also in seiner stärksten Form bei dem Kräftemessen ein Wörtchen mitzureden. Er ist einer der ersten Gegner von Son-Goku, die aus dem Weltall stammen und basiert auf einem Immobilien-Hai. Doch bis heute kann er beim Kräftemessen der 6 wichtigen Krieger mithalten.

Ist das gerechtfertigt? Black Freezer schafft es im 87. Kapitel, Son-Goku und Vegeta in ihren jeweils stärksten Formen zu bezwingen. Er könnte sie mühelos töten, verschont sie aber. Es ist also durchaus gerechtfertigt, dass Freezer bei den stärksten Formen der Saiyajins mitspielt.

Übrigens: Es gibt sogar eine Form von Freezer, die es erst gar nicht in den Anime geschafft hat. Vielleicht wäre sie sogar noch stärker als Black Freezer: In Dragon Ball gab es eine besondere Form von Freezer und Cell, die nur ein Bruchteil der Welt gesehen hat