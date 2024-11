Dragon Age: The Veilguard – Wenn ihr euch im Kampf zu schwach fühlt, überseht ihr eine simple Funktion

In Dragon Age: The Veilguard stellt ihr euch gemeinsam mit zwei weiteren Begleitern den zahlreichen Gegnern. Wenn ihr euch in den Auseinandersetzungen zu schwach fühlt, könnte das daran liegen, dass ihr eine praktische Funktion überseht.

Wie funktionieren die Kämpfe? In The Veilguard entscheidet ihr euch vor jeder Quest für zwei der insgesamt sieben Begleiter, die euch unterstützen. Im Vergleich zu den Vorgängern ist das einer weniger in eurer Gruppe.

Außerdem steuert ihr die Begleiter im Kampf nicht selbst, sondern sie agieren eigenständig.

Damit wurde das Kampfsystem im vierten Ableger der Reihe noch einmal ein wenig actionreicher und weniger taktisch. Zwar gibt es wieder eine taktische Pause, in der ihr euren Begleitern Befehle geben könnt, das System kann jedoch nicht mit der Tiefe von Origins mithalten.

Spaß macht es trotzdem, besonders, solange ihr die Oberhand behaltet. Fühlt ihr euch trotz starker Ausrüstung und Fähigkeiten zu schwach, solltet ihr eine wichtige Funktion beachten, die euch das Spiel nicht direkt erklärt.

Alle auf einen soll unfair sein?

Um welche Funktion geht es? Wenn ihr den Kampf pausiert, könnt ihr eigene Fähigkeiten auf bestimmte Gegner loslassen und dasselbe auch bei euren Begleitern tun.

Abgesehen davon greifen eure Helfer aber automatisch Gegner an und fokussieren sich nicht unbedingt auf jenen, den ihr im Blick habt. Manchmal gibt es aber Feinde, die besonders nervig sind. Ein weit entfernter Magier etwa, der permanent mit Projektilen auf euch schießt, oder seine Verbündeten bufft. Solche Gegner sollten schnellstmöglich das Zeitliche segnen, und das geht mit vereinten Kräften am besten.

Eure Begleiter können leider nicht eure Gedanken lesen, weshalb ihr ihnen aktiv sagen müsst, welches Ziel sie angreifen sollen – am besten jenes, auf das ihr euch schon konzentriert.

Dazu pausiert und wählt im Radialmenü oben mittig die Funktion „Beide Gefährten werden dieses Ziel angreifen“. Das ist selbsterklärend, eure Begleiter folgen der Anweisung.

Im Radialmenü findet ihr die Funktion oben in der Mitte.

Warum ist das wichtig? Einerseits ist mehr Schlagkraft nie verkehrt, andererseits gibt es im Spiel Items und Fähigkeiten, deren Effekte nur dann auslösen, wenn ihr diese Funktion nutzt. Ein bestimmter Build kann davon stark profitieren. Auf MeinMMO findet ihr einen starken Krieger-Build und einen tödlichen Magier-Build.

Übrigens könnt ihr auch nur einen der beiden Begleiter auf euer Ziel hetzen. Die entsprechende Funktion liegt direkt links, bzw. rechts davon.

Setzt ihr eure Begleiter im Kampf taktisch klug ein, werden die Auseinandersetzungen schnell zu einem Ende findet und ihr geht triumphierend daraus hervor. Kanntet ihr die Funktion bereits und setzt ihr sie ein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Für weitere Tipps und Tricks schaut auf MeinMMO vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides