Dragon Age: The Veilguard – Besucht den Leuchtturm häufig, denn sonst verpasst ihr einige wichtige Momente im Spiel

Der Leuchtturm in Dragon Age: The Veilguard ist ein zentraler Ort der Geschichte. Warum ihr ihn abseits der Hauptstory nicht ignorieren solltet, erklären wir in diesem Artikel.

Was ist der Leuchtturm? Nach dem Prolog von The Veilguard landet ihr in einem abgesteckten Areal namens „Der Leuchtturm“. Schnell wird klar, dass es sich hier um den Hub des Spiels handelt. Sprich: Es ist die Basis der Gruppe.

Die Spielfigur Rook selbst, aber auch alle Begleiter haben ein eigenes Zimmer, wo sie ihre Habseligkeiten aufbewahren und das sie nach eigenen Vorlieben gestalten. Vom Leuchtturm aus brecht ihr häufig zu Quests auf oder besprecht euch mit eurer Gruppe.

Wer aber abgesehen davon nur selten eine Pause einlegt und dorthin zurückkehrt, verpasst einige wichtige Momente im Spiel.

Im Leuchtturm wartet außerdem ein wichtiges Rätsel auf euch – hier seht ihr unseren Video-Guide:

Auf Tuchfühlung mit den Begleitern

Was gibt es zu verpassen? Im Leuchtturm verbringt die Gruppe ihre ruhigen Momente abseits der Kämpfe, des Erkundens und dramatischer Story-Höhepunkte. Deshalb haben die Begleiter einiges, über das sie nachdenken können. Zum Glück sind sie Rook gegenüber auch sehr mitteilsam und freuen sich, wenn ihr ihnen Gehör schenkt.

Werft ihr im Leuchtturm einen Blick auf eure Karte, werdet ihr die Symbole eurer Begleiter sehen. Sie geben Auskunft darüber, wo sich die Charaktere befinden und ob sie mit euch sprechen wollen. Das Spiel unterscheidet dabei zwischen drei Kategorien:

Zeitkritische Gespräche: Sie erkennt ihr an einer grauen Sprechblase. Nehmt sie wahr und lernt eure Begleiter besser kennen. Diese Gespräche verschwinden jedoch nach einer Weile, wenn ihr die Gelegenheit nicht nutzt.

Wichtige Gespräche: Eine gelbe Sprechblase deutet darauf hin, dass ein Begleiter euch etwas Essenzielles mitzuteilen hat. Damit könnt ihr direkten Einfluss auf die persönliche Geschichte des Begleiters nehmen – ihn etwa zu etwas überreden oder bestärken.

Quests: Neue Aufgaben erkennt ihr am Ausrufezeichen. Wenn ihr die persönliche Reise eines jeden Begleiters erleben wollt, solltet ihr diese Quests annehmen und der Reihe nach spielen.

Begleiter-Quest und all die anderen Gespräche sind optional. Ihr müsst sie nicht erledigen, um das Spiel durchzuspielen. Aber seien wir ehrlich: Lasst ihr diese Zusatz-Inhalte links liegen, verpasst ihr einen großen Teil des Spiels.

Erledigt ihr die Quests der Begleiter, lernt ihr sie besser kennen und baut eine Verbindung zu ihnen auf – was sogar in einer Romanze münden kann.

Wie oft soll man zum Leuchtturm? Wer sich nun unsicher ist, wie oft man dem Hub einen Besuch abstatten soll, ist gut bedient, das nach jeder Quest einmal kurz zu tun. So kann mit einem schnellen Blick auf die Karte festgestellt werden, ob es neue Gespräche oder Aufgaben gibt.

Echte Rollenspieler würden ohnehin nach einer erledigten Quest erst einmal in den sicheren Unterschlupf zurückkehren und die Kräfte neu sammeln, ehe es weitergeht. Gestärkt kann dann zu neuen Abenteuern aufgebrochen werden. Benötigt ihr dabei weitere Hilfestellungen, schaut doch gerne auf MeinMMO vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides