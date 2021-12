In Pokémon GO läuft gerade ein Drachen-Event, doch Trainer kriegen davon wenig mit. In der Wildnis gibt es nur wenig Drachen-Spawns und die guten verstecken sich in Raids. So reagiert die Community darauf.

Was ist los in Pokémon GO? Seit dem 7. Dezember läuft in Pokémon GO das “Drachenstiegenabstieg”-Event. Das hat nicht nur einen komplizierten Namen, auch die Inhalte können nicht überzeugen. Morgen, am 12. Dezember, endet das Event und die Trainer finden, dass sich das nicht wie ein Drachen-Event anfühlt.

Dazu kommen Probleme zum Start und das Verstecken der “Guten” Pokémon in Raids.

Spawns in der Wildnis mit Vulpix, Jurob und Voltilamm

Das wurde angekündigt: In der Ankündigung zum Event schreibt Niantic, welche Pokémon häufiger in der Wildnis vorkommen sollen (via pokemongolive.com). Das sind Vulpix, Jurob, Dratini, Voltilamm, Sniebel, Knacklion, Elezeba und Flampion. Wer Glück hat, begegnet in der Wildnis auch Dragonir, Vibrava und Kapuno.

Dazu feiert das neue Pokémon Shardrago sein Debüt im Spiel und ist seit Start des Events verfügbar. Dazu schreibt Niantic, dass man auch direkt die schillernde Version von Shardrago finden und fangen kann, wenn man genug Glück hat. Entsprechend ist also die Vorfreude auf das neue Pokémon.

Das sind die Probleme: In der Wildnis trifft man gerade vor allem die Nicht-Drachen-Pokémon. Wo man hinschaut, sieht man Vulpix, Jurob und Voltilamm. Drachen-Spawns wie Vibrava und Knacklion existieren, sind aber richtig selten. Und wer hofft, in der Wildnis eins der begehrten Kapuno zu finden, der braucht schon richtig viel Glück.

In der Community auf reddit werden die Probleme deutlich. Dort schreibt PplagiatT: “Das Drachen-Event fühlt sich mehr wie eine Rampenlicht-Stunde von Vulpix an”. Für seinen Post sammelte er über 2600 Upvotes und 300 Kommentare. Dazu schreibt der Nutzer, dass etwa 40 bis 50 Prozent seiner Spawns Vulpix sind, dabei schneit es draußen. Für PplagiatT ergibt das überhaupt keinen Sinn: “Niantic, wenn ihr uns keine Drachen geben wollt, dann gebt uns wenigstens die normalen Eis- und Stahl-Pokémon – es ist schließlich Mitte Dezember.”

Pokewatch104 schreibt dazu “Für mich ist es eine Rampenlicht-Stunde mit Voltilamm”

LoStBoYjOhN schreibt: “Ich sehe hauptsächlich Vulpix, Jurob und Voltilamm. Hin und wieder sehe ich Vibrava/Knacklion oder ein Dratini/Dragonir und viel seltener Sniebel. Alle andere Spawns in der Wildnis sind Parfi und Flampion. Ich glaube, ich brauche nichts anderes als Shinys und Kapuno, aber der Grind nervt inzwischen.”

Spieler Level-Particular-455 erklärt: “Ich glaube, das Problem ist, dass es kein Drachen-Event ist. Es wurde nach dem Ort benannt, an dem man zum ersten Mal Shardragon fangen kann und dort gibt es nicht viele Drachen. Allerdings ist es verständlich, dass die Community verwirrt ist.”

Dennoch freuten sich Trainer auf die Drachen-Pokémon Kapuno und Shardrago, die explizit in der Ankündigung erwähnt werden. Man könne den starken Drachen sogar über Feldforschungen begegnen, erfährt man in der offiziellen Ankündigung. Schaut man dann nach, welche Forschungen das sind, sinkt die Freude gleich wieder.

Die begehrten Drachen verstecken sich hinter Aufgaben wie “Gewinne einen Raid” oder “Gewinne 3 Raids”. Raids sind mit dem Einsatz von Raidpässen verbunden, von denen ihr täglich einen kostenlos bekommt (und dazu einmal die Woche einen Fern-Raid-Pass). Ansonsten gibt es die Pässe zum Kauf im Shop.

Der YouTuber TrainerTips ist durch Pokémon GO ein Star in der Community geworden und erreicht fast eine Million Abonnenten. Er bezeichnet das Event in einem seiner neusten Videos als “sowas wie Abzocke” (via YouTube.com). Er erklärt im Video, dass das Event für ihn eine Enttäuschung ist. “Das neue Shiny Shardragon steckt hinter einer Pay-Wall und ist an Raids gebunden.”

Wie gefällt euch das aktuelle Event zum Drachenstiegenabstieg in Pokémon GO? Findet ihr es okay, dass die starken Drachen so schwer zu erhalten sind und Niantic sie an Raids bindet, oder hättet ihr euch bessere Spawns und andere Forschungsaufgaben gewünscht? Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den nächsten Tagen starten viele weitere Ereignisse und Boni im Spiel. Seht hier die Übersicht aller Events im Dezember 2021 bei Pokémon GO.