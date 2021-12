Pokémon GO: Shardrago Konter-Guide – Die besten Angreifer

In den Level-3-Raids von Pokémon GO könnt ihr nun auf das Drachen-Pokémon Shardrago treffen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Konter ihr gegen dieses Monster am besten nutzen solltet, um es schnell zu besiegen.

Wo könnt ihr Shardrago finden? Im Rahmen des derzeitigen Events “Drachenstiegenabstieg”, feiert Shardrago in Pokémon GO sein Debüt. Ihr findet es als Raid-Boss in den Level-3-Raids.

Wie lange ist es in den Raids? Shardrago verweilt während des gesamten Drachen-Events in den Level-3-Raids. Es ist dort also ab 07. Dezember 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 12. Dezember 2021 um 20:00 Uhr zu finden.

Shardrago – Die besten Konter

Bei Shardrago handelt es sich um ein Pokémon vom Typ Drache, welches aus der Einall-Region stammt. Aufgrund seines Typs hat es eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Eis, Drache und Fee. Mit Hilfe der Übersicht von Pokébattler haben wir euch die besten Konter nachfolgend zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Wutanfall Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Knakrack Drachenrute und Wutanfall Maxax Drachenrute und Drachenklaue (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein Zekrom Feuerodem und Wutanfall (Crypto-) Polygon-Z Kraftreserve und Blizzard Regigigas Kraftreserve und Gigastoß (Crypto-) Mamutel Pulverschnee und Lawine

Alternativ eignen sich auch folgende Monster für den Einsatz im Raid:

(Crypto-) Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl

(Crypto-) Granbull mit Charme und Knuddler

(Crypto-) Snibunna mit Standpauke und Lawine

(Crypto-) Arktos mit Eisesodem und Blizzard

(Crypto-) Austos mit Eisesodem und Blizzard

Mega-Entwicklungen: Eine gute Möglichkeit Shardrago schnell zu besiegen, ist die Nutzung von folgenden Mega-Entwicklungen:

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Mega-Altaria mit Feuerodem und Mondgewalt

Lohnt sich Shardrago?

Gibt es Shardrago als Shiny? Ja, mit seinem Debüt zum Drachenstiegenabstieg wurde in Pokémon GO auch seine schillernde Form eingeführt.

Shardrago normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie stark ist es? Shardrago verfügt über die beiden Sofort-Attacken Drachenrute (Typ Drache) und Biss (Typ Unlicht). Bei der Lade-Attacke kann er Drachenklaue (Typ Drache), Nachthieb (Typ Unlicht) und Hyperstrahl (Typ Normal) erlernen. Mit der Kombination aus Drachenrute und Drachenklaue verfügt es über ein schnelles Moveset.

Im Angriff, der Verteidigung und der Ausdauer weist Shardrago allerdings nur durchschnittliche Werte auf. Es ist somit für den Einsatz in Raids und der PvP-Liga eher weniger geeignet (via pvpoke.com).

Was Shardrago alles kann und weitere interessante Fakten zum Pokémon haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Lohnt sich Shardrago? Da Shardrago erst seit kurzem im Spiel zu fangen ist, solltet ihr euch auf jeden Fall ein Exemplar für euren Pokédex sichern. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück einem schillernden Shardrago begegnen. Wer auf der Suche nach einem starken Drachen-Angreifer ist, der sollte aber lieber auf andere Monster zurückgreifen.

Nehmt ihr an den Raids mit dem Drachen-Pokémon teil? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.