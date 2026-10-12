Seit 2019 begeisterte Dr.Stone viele Anime-Fans. Statt auf Figuren mit Superkräften zu setzen, legte das Werk den Fokus auf eine wissenschaftliche Ebene in einer besonderen Postapokalypse. Eigentlich endete auch der Anime im Juni 2026, doch jetzt hat man eine Fortsetzung angekündigt.

Um welchen Anime geht es? Dr.Stone erhielt ab 2019 eine Anime-Adaption, die im Juni 2026 mit der 4. Staffel beendet wurde. Lange mussten sich Fans von der Serie aber nicht verabschieden, denn am 10. Oktober 2026 kündigte man Dr.Stone Terraforming an (Quelle: YouTube).

Das wird ein neuer Anime, der auf Band 27 und dem darin enthaltenen One-Shot Terraforming basiert, der im April 2024 erschien. Dieser fungierte als Epilog für den Manga, der im Juli 2022 endete.

Dr.Stone gilt als Shonen-Anime, macht aber einige Sachen anders als seine Konkurrenz.

Video starten Dr. Stone – Der offizielle Trailer zum Anime Autoplay

Wissenschaft statt Superkräfte

Was macht Dr.Stone so besonders? Während andere Shonen-Konkurrenten wie Jujutsu Kaisen, One Piece oder My Hero Academia auf kämpferische Fähigkeiten mit Superkräften setzen, legt Dr.Stone den Fokus auf Wissenschaft und den damit einhergehenden Wiederaufbau der menschlichen Zivilisation.

Der Manga wurde von Riichiro Inagaki geschrieben. Er selbst äußerte sich zu Superhelden und sagte, dass er darüber schreiben wollte, wie ein Durchschnittsmensch hart dafür arbeitet, etwas zu erreichen.

Protagonist Senku ist aber wohl alles andere als ein Durchschnittsmensch . Der Highschool-Schüler ist ein regelrechtes Genie, doch seine Power-Ups sind eher die wissenschaftlichen Fortschritte, die er innerhalb der Geschichte erreicht und die ihm und seinen Freunden helfen, neue Bedrohungen aufzuhalten und die Menschheit Stück für Stück zurückzuholen, nachdem sie für Tausende von Jahren in Stein verwandelt war.

Auf MyAnimeList kommt der Anime auch sehr gut an und hat aktuell eine 8,26 bei über 1,2 Millionen Nutzerbewertungen.

Wo kann man Dr.Stone gucken? Die ersten 3 Staffeln findet ihr im Abo auf Netflix. Wollt ihr alle 4 Staffeln gucken, müsst ihr auf Crunchyroll zurückgreifen. Wann und wo Dr.Stone Terraforming erscheinen soll, ist bisher aber unklar. Man weiß von der Ankündigung nur, dass der neue Anime in Produktion ist.

Wie steht ihr zu Dr.Stone? Mögt ihr den Anime oder Manga? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch ein legendärer Sci-Fi-Anime kehrt 2027 zurück und zeigt den ersten Trailer: 20 Jahre nach dem Start steht einer der großartigsten Animes aller Zeiten vor seinem großen Comeback