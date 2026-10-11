5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren

Auf den Fernsehsendern Tele 5 und RTL2 gab es allerlei Animes zu sehen. Wer jedoch Serien für ein etwas erwachseneres Publikum schauen wollte, der fand die perfekten Animes auf MTV. MeinMMO stellt euch einige der Animes vor.
MTV hatte seine Anime-Zeit in den Jahren 2001 bis 2007. Da viele der Serien erst ab 16 Jahren in Deutschland freigegeben sind, liefen die Animes erst am späten Abend, meist ab 21:00 oder sogar 22:00 Uhr.
Weil MTV viele seiner TV-Kanäle zum Ende von 2025 einstellt (zu lesen auf t-online), wollen wir mit euch noch einmal einen Nostalgie-Trip wagen und uns Animes anschauen, die ihr zu ihrer Laufzeit vermutlich gar nicht hättet sehen dürfen.
Damit ihr die Serien im richtigen Alter hättet schauen dürfen, müsst ihr im Jahr 1985 oder früher geboren worden sein. In 2007 hätten gerade noch so die Jahrgänge aus 1991 viele der Animes schauen dürfen – und damit bin ich selbst knapp an der Grenze vorbeigeschrammt und zähle zu den Fans, die all diese Serien viel zu früh geschaut haben.
Einen modernen Anime, der ebenfalls nicht für Kinder ist, könnt ihr hier sehen:
All unsere gemeinsamen Sünden listet MeinMMO deshalb in diesem Artikel auf. Dabei verraten wir auch, wieso wir die Serien wirklich erst in späterem Alter hätten sehen dürfen.
Golden Boy
- Wann lief der Anime? ab März 2001
Worum geht es? Der 25-jährige Kintaro Oe hat als Jura-Stundent an einer renommierten Universität in Tokyo eigentlich eine steile Karriere vor sich. Doch kurz vor dem Abschluss bricht der das Studium am, um „in der Schule des Lebens“ zu lernen. Er reist mit seinem Mountainbike durch Japan und nimmt allerlei Gelegenheitsjobs an, um zu lernen.
In jeder der 6 Episoden landet er bei einer Frau, die meist seine Chefin ist. Anfangs wirkt er immer wie ein trotteliger, perverser Nichtsnutz. Doch gerade zum Ende hin enthüllen sich oft Fähigkeiten, von denen er gar nicht wusste, dass er sie besitzt. Bevor sich eine Beziehung entwickeln kann, reist Kintaro weiter.
Wieso ist der Anime nichts für Kinder? Golden Boy hat keine Hemmungen, Sexualität und Fetische offen darzustellen. Kintaro wird extrem von seinen Trieben gesteuert und verfällt oft in wilde Fantasien. So schnüffelt er beispielsweise an Fahrradsätteln oder umarmt getragene Kleidung.
Zudem ist viel nackte Haut zu sehen, wobei allerdings der Intimbereich immer bedeckt bleibt. Sonst würde die Serie wohl eher in Richtung 18+ abdriften.
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Kommentare
Muss wohl ein anderes mtv haben bei mir liefen da nir animes oder war das 2.uhr in der früh oder wie
Also zu erst mal hört auf immer ein typisch deutsches S an die Mehrzahl zu hängen…
Anime ist schon plural, es heist mehrere “Anime”…
Golden Boy hab ich tatsächlich nie geguckt. War nie interessant für mich.
Und Escaflowne hat zwar Themen die Kinder nicht verstehen, aber es spricht trotzdem nichts dagegen wenn es unter 18 Jährige schauen.
Ich frag mich wo bleibt der rest??
Wo Bleibt Helsing, Trinity Blood und vorallem Elfenlied?
Die waren alle heftig grausam und Brutal.
Dafür wären mindestens 2 von den 5 aus der Liste geflogen für.
Ghost in the Shell lief btw. Auch darmals auf MTV. Wenn man sachen wie Wolds Rain mit rein nimmt dann sollte man auf jedenfall auch Das!
Naja, wir sind eine deutschsprachige Redaktion, da halten wir uns natürlich auch an den Duden und die deutsche Rechtschreibung ^^ Deshalb wird das s bleiben.
Und klar spricht es nichts dagegen, Visions of Escaflown als unter 18-Jähriger zu schauen, darum geht es auch nicht. Der Anime hat ja auch eine Altersfreigabe von “ab 16 Jahren”, also von 16-18 (kein Kind mehr) kann man es schauen! ^^
Zu deiner Frage, wo der Rest bleibt: Die anderen Animes, die du auflistest, liefen auf VIVA oder Animax. Nur Ghost in the Shell: Stand Alone Complex lief tatsächlich auf MTV. Wie in der Überschrift steht, geht es hier aber nur um Animes, die auf MTV liefen. Eine separate Liste für VIVA-Animes ist in Planung 🙂 Aber hier gehören deine Beispiele nicht hin, bis auf Ghost in the Shell. Und das hätte auch einen Platz verdient, stimmt 🙂
Dass der Anime zu Golden Boy nie weiter ging, hat seine Gründe ^^
Ich hatte mir nach dem Anime die 10 Manga Bände gekauft (ich war 13 Jahre alt oder so, heute würde das kein Verkäufer an eine so junge Person verkaufen xD )
Bis Band 5 geht seine Reise wie im Anime weiter, danach gibt’s den Rückblick zu seiner Zeit, als seine Reise begann und wie er seine erste große Liebe traf, die ihm dann auch beibrachte, wie ES (der Beischlaf) funktioniert. Ungefiltert, unzensiert, ohne Mosaik oder ähnlichem verpixeln.
Den Anime hätte man so selbst nachts 3 Uhr nicht ausstrahlen dürfen.
So, jetzt bin ich dankbar dieser Liste interessiert an einem ReWatch zu Gantz!!! Ist schon wieder einige Jahre her, dass ich den sah.
Danke fürs erinnern ^^
Ah jau, das waren dann immer die Mangas in der Buchhandlung, die komplett in Plastik eingewickelt waren und man als Kind dachte “Hm, was ist das?” 😀
Und sehr gerne! ^-^
3/5 damals geschaut. Wird Zeit, die beiden Anderen nachzuholen
Hab beim Schreiben der Liste auch wieder Lust auf Rewatches bekommen… welche beiden fehlen noch bei dir? 😀
Gantz und Wolfs Rain 🙂