5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren

Auf den Fernsehsendern Tele 5 und RTL2 gab es allerlei Animes zu sehen. Wer jedoch Serien für ein etwas erwachseneres Publikum schauen wollte, der fand die perfekten Animes auf MTV. MeinMMO stellt euch einige der Animes vor.

Der Artikel erschien ursprünglich im Dezember 2025. Wir haben ihn strukturell angepasst.

MTV hatte seine Anime-Zeit in den Jahren 2001 bis 2007. Da viele der Serien erst ab 16 Jahren in Deutschland freigegeben sind, liefen die Animes erst am späten Abend, meist ab 21:00 oder sogar 22:00 Uhr.

Weil MTV viele seiner TV-Kanäle zum Ende von 2025 einstellt (zu lesen auf t-online), wollen wir mit euch noch einmal einen Nostalgie-Trip wagen und uns Animes anschauen, die ihr zu ihrer Laufzeit vermutlich gar nicht hättet sehen dürfen.

Damit ihr die Serien im richtigen Alter hättet schauen dürfen, müsst ihr im Jahr 1985 oder früher geboren worden sein. In 2007 hätten gerade noch so die Jahrgänge aus 1991 viele der Animes schauen dürfen – und damit bin ich selbst knapp an der Grenze vorbeigeschrammt und zähle zu den Fans, die all diese Serien viel zu früh geschaut haben.

Einen modernen Anime, der ebenfalls nicht für Kinder ist, könnt ihr hier sehen:

Video starten This Monster Wants to Eat Me u0026#8211; Dramtisch-unheimlicher Anime mit düsteren Themen Autoplay

All unsere gemeinsamen Sünden listet MeinMMO deshalb in diesem Artikel auf. Dabei verraten wir auch, wieso wir die Serien wirklich erst in späterem Alter hätten sehen dürfen.

Golden Boy

Wann lief der Anime? ab März 2001

Worum geht es? Der 25-jährige Kintaro Oe hat als Jura-Stundent an einer renommierten Universität in Tokyo eigentlich eine steile Karriere vor sich. Doch kurz vor dem Abschluss bricht der das Studium am, um „in der Schule des Lebens“ zu lernen. Er reist mit seinem Mountainbike durch Japan und nimmt allerlei Gelegenheitsjobs an, um zu lernen.

In jeder der 6 Episoden landet er bei einer Frau, die meist seine Chefin ist. Anfangs wirkt er immer wie ein trotteliger, perverser Nichtsnutz. Doch gerade zum Ende hin enthüllen sich oft Fähigkeiten, von denen er gar nicht wusste, dass er sie besitzt. Bevor sich eine Beziehung entwickeln kann, reist Kintaro weiter.

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Wieso ist der Anime nichts für Kinder? Golden Boy hat keine Hemmungen, Sexualität und Fetische offen darzustellen. Kintaro wird extrem von seinen Trieben gesteuert und verfällt oft in wilde Fantasien. So schnüffelt er beispielsweise an Fahrradsätteln oder umarmt getragene Kleidung.

Zudem ist viel nackte Haut zu sehen, wobei allerdings der Intimbereich immer bedeckt bleibt. Sonst würde die Serie wohl eher in Richtung 18+ abdriften.

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