The Division 2: Wartung und Server-Down am 14.4. – Alles zum Ablauf

Bei The Division 2 gibt es heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten. Auch die Server gehen dabei für mehrere Stunden offline. Doch wie läuft die Wartung heute genau ab? Und was sagen die Patch Notes?

Was hat es mit der heutigen Wartung auf sich? Auch nachdem Title Update 8.5 (TU8.5) und Warlords of NewYork für The Division 2 erschienen, werkelt Massive weiterhin fleißig an ihrem Shooter. So gibt es heute erneut Wartungsarbeiten inklusive einer Downtime. Hier erfahrt ihr alles Wichtige dazu.

Alles Wissenswerte zur heutigen Wartung

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Beginnen soll die Wartung um 9:30 Uhr deutscher Zeit. Das markiert auch den Beginn der Downtime, die Server gehen also offline.

Geht alles nach Plan, soll der heutige Server-Down circa 3 Stunden andauern. In diesem Zeitfenster könnt ihr kein The Division 2 zocken.

Gegen 12:30 Uhr sollten dann die Server auf allen Plattformen wieder online gehen und die Wartungsarbeiten enden.

Beachtet zudem: Bei dem kommunizierten Zeitplan von Massive handelt es sich nur um ungefähre Angaben. Die Wartung kann durchaus früher enden oder sich um mehrere Stunden ausdehnen – beides ist keine Seltenheit.

Sollte sich am heutigen Ablauf etwas ändern, werdet ihr es hier im Artikel erfahren. Wir werden ihn dann entsprechend aktualisieren.

Was sagen die Patch Notes? Noch gar nichts. Bislang haben die Entwickler nicht mal angedeutet, was sich heute ändern könnte,

Doch Massive hat bereits angekündigt, dass die Patch Notes noch kommen. Sie sollen allerdings erst im Laufe des heutigen Tages vorgestellt werden. Welche Änderungen die heutige Wartung am Ende mit sich bringt, ist also wohl noch nicht in Stein gemeißelt.

Sobald der offizielle Change-Log veröffentlicht wurde, werden wir ihn hier für euch einbinden.

Die wichtigsten Änderungen, die uns in nächster Zeit erwarten sind unter anderem

Doch das soll erst mit Title Update 9 kommen. Es bleibt also spannend, was Massive heute ändern wird. Spieler gehen bisher von weiteren Bug-Fixes aus.

Wie geht es im April weiter mit The Division 2? Im April soll weiterhin am The Division 2 geschraubt werden – es werden weitere Bug-Fixes sowie das besagte Title Update 9 erwartet – das zweite große Update in diesem Monat.

Doch dass TU9 schon heute erscheint, ist eher unwahrscheinlich. Dieses wurde für Ende April angekündigt, dürfte also frühstens in der kommenden Woche erscheinen.