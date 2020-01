The Division 2 geht endlich weiter: Hier ist der Trailer zu Episode 3

The Division 2 hat einen neuen Trailer vorgestellt, in dem ihr erfahrt, wie es mit Episode 3 weitergeht. Mit dabei sind einige „heiße“ Bilder, die die Stimmung in der Community erhitzen.

Wie geht Division 2 mit Episode 3 weiter? Bereits im Juni 2019 wurde bestätigt, dass es mit Episode 3 zurück nach New York geht. In einem neuen Trailer erfahrt ihr nun auch, was genau ihr dort tun sollt.

In dem Trailer ist zu sehen, wie eine Gruppe Agenten nach Coney Island fährt. Dort soll ein Wissenschaftler gefangengehalten werden, der möglicherweise dabei helfen kann, den Virus zu bekämpfen.

Die erzählende Stimme berichtet, dass die Black Tusk den Forscher schwer bewachen und ihr keine Zeit für Vorsicht habt. Anschließend folgen Bilder von eindrucksvollen Flammenwerfern, Kurzstrecken-Raketen und hitzigen Gefechten.

Flammenwerfer und Bilder sorgen für Furore

Das vermuten die Spieler: Das erste Mal, dass im Trailer ein Flammenwerfer auftaucht, zeigt offenbar die Rückkehr der Cleaner, einer der gegnerischen Fraktionen aus Division 1. Wie es aussieht, werdet ihr also gegen Altbekannte antreten.

Besonders auffällig ist jedoch der Agent am Schluss des Videos. Dieser trägt selbst einen Flammenwerfer und Spieler vermuten nun, dass es sich dabei um die neue Spezialisierung handeln könnte.

Der „Flammenwerfer-Typ“ wäre damit die sechste Spezialisierung nach dem Techniker und dem Richtschützen, die ebenfalls beide neu eingeführt worden sind. Dass die Spieler in irgendeiner Form Zugang zum Flammenwerfer bekommen, sehen jedoch alle als bestätigt.

Was kommt noch? Fans mit mehr Auge fürs Detail haben weitere Einzelheiten gesehen. Die Gewehre, mit denen die Agenten feuern, zeigen neue exotische Waffen.

Der Nutzer LucaTheCat auf reddit schreibt: „Honey Badger und ein exotisches Vector-Sturmgewehr kommen ins Spiel.“

Das Vector-Sturmgewehr wurde bereits unter dem Namen „Kameleon“ vorgestellt. Den Honey Badger wird von einigen Spielern schon seit längerer Zeit verlangt.

Außerdem gibt es seitens der Entwickler schon neue Informationen zur Ausrüstung: