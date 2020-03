Disney Plus auf der PS4 – Anmeldung und Installation

Wie installiert man Disney Plus auf der PS4? Wir erklären, wie man die Disney Plus App installiert und verraten, was die Konkurrenz von Netflix und Amazon hat.

Was ist Disney Plus? Disney Plus ist ein kostenpflichtiger Abo-Streamingdienst des gleichnamigen Herstellers Disney. Der Dienst ist in den USA seit dem 12. November 2019 verfügbar und ist seit dem 24. März 2020 nun auch in Deutschland zugängig.

Disney+ Abo jetzt testen: Kostenloser Zugang für 7 Tage

Der Dienst funktioniert ähnlich wie Amazon oder Netflix: Anstatt Filme zu kaufen bezahlt man einen monatlichen Betrag und kann dann beliebig viele Filme streamen.

Und Disney Plus ist sehr erfolgreich: Laut hollywoodreporter.com hatte Disney Plus im Februar 2020 über 26 Millionen zahlende Abonnenten. Mit dem europäischen Start dürften diese Zahlen noch einmal steigen.

Disney+ bietet seinen Usern vor allem eigene Produktionen von den Walt Disney Studios. Daneben werden aber auch Produktionen von Lucasfilm, Marvel, National Geographic, Pixar und 20th Century Studios angeboten. Auf Youtube hat Disney übrigens alle Filme zusammengefasst, die beim Start (zumindest in den USA) dabei sind:

Disney Plus – App auf der PS4 installieren

Meldet Euch mit Eurem PSN-Account auf der PlayStation 4 an

Anschließend geht Ihr in den PlayStation Store.

Hier wählt Ihr „Apps“ und die App „Disney+“ aus. Sollte sie nicht direkt erscheinen, verwendet am besten die Suchfunktion im Store.

Habt Ihr die Storeseite von Disney+ geöffnet, wählt „Herunterladen“, die App wird anschließend heruntergeladen und auf Eurer Konsole installiert.

Nach der Installation könnt Ihr Disney+ direkt vom Startbildschirm der PlayStation 4 starten

Abschließend müsst Ihr in der App noch Eure Zugangsdaten für Disney+ eingeben.

Auf der PS4 ist es übrigens nicht möglich Filme herunterzuladen und offline zu schauen. Das ist bisher nur mit der App auf Android möglich.

Reguläre Abos für Disney Plus: Es gibt zwei Abovarianten bei Disney+: Ihr könnt es monatlich abonnieren oder ein Jahresabo abschließen. Die normalen Kosten liegen hier bei 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro für 12 Monate.

Disney+ bietet alle technischen Standards wie 4K, HDR und Dolby Atmos, aber ohne zusätzliche Kosten wie bei Netflix. Außerdem könnt Ihr Disney+ auf vier Geräten gleichzeitig nutzen, ohne weitere Kosten dafür zu zahlen.

Disney Plus – Filme und Kosten

Lohnt sich Disney+? Für 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro für 12 Monate hat man den vollständigen Zugriff auf das gesamte Programm.

Disney Plus bietet das gesamte Portfolio von Disney und allen dazu gehörenden Studios. Im Programm des Streaminganbieters findet ihr unter anderem folgende Filme (alphabetisch sortiert):

Disney Plus – die 20 besten Filme

Aladdin (2019)

Avatar

Avengers: Endgame

Bambi

Captain America: Civil War

Coco

Der König der Löwen und die Realverfilmung (2019)

Die Muppets-Weihnachtsgeschichte

Die Eiskönigin (Frozen)

Die Eiskönigin 2 (Frozen 2)

Fluch der Karibik

Guardians of the Galaxy

Iron Man

Schneewitchen und die sieben Zwerge

Star Wars IV (Eine neue Hoffnung)

The Nightmare Before Christmas

Thor: Ragnarok

Toy Story

TRON

WALL-E

Disney erweitert außerdem monatlich sein bestehendes Programm.

Was ist der Unterschied zu Netflix und Amazon? Disney+ bietet wie die anderen großen Streaming-Anbieter exklusive Serien und Filme. Bereits angekündigt sind unter anderem:

„Falcon and the Winter Soldier“

„Loki“

eine neue Staffel der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“.

Wer sich unsicher ist, ob sich Disney+ für ihn lohnt, wir haben hier für euch noch einmal sämtliche Filme und Serien aufgelistet, die in Deutschland auf Disney+ zu sehen sind.